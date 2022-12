Pourquoi Jenna Ortega a changé certains dialogues dans « Wednesday »

La série « mercredi”, disponible sur netflixnous présente de nouvelles aventures de Merlina de la famille Addams dans un nouveau lycée, dans lequel se produisent des événements très étranges qu’elle doit résoudre.

Depuis sa première sur la plateforme de streaming, la production américaine a atteint des niveaux d’audience élevés, ce qui en fait l’une des principales diffusées en 2022.

L’un des facteurs clés du succès de la série est la présence de Jenna Ortega en tant que protagoniste. L’actrice a fait du très bon travail et a catapulté sa renommée dans le monde entier.

Son travail a généré de bonnes critiques en raison de tout ce qu’il fait dans la série, qu’il s’agisse de dialogues ou d’expressions faciales désignées par le réalisateur et les scénaristes.

Cependant, son professionnalisme consistait non seulement à suivre les ordres de ses supérieurs, mais aussi à apporter des idées et à fournir un supplément pour que le produit final soit aussi soigné qu’il était vu sur les écrans.

Et c’est que l’actrice elle-même a révélé qu’il y avait certaines parties des dialogues qu’elle devait elle-même changer pour obtenir le résultat tant attendu.

POURQUOI JENNA ORTEGA A-T-ELLE MODIFIÉ CERTAINS DIALOGUES DE SON RÔLE DE MERLINA ?

Selon une série de questions et réponses reproduites par ComicBook, Jenna Ortega a révélé qu’il y avait certaines parties de ses phrases qu’elle devait changer. Par exemple, la scène où elle est fascinée par une robe.

L’artiste a assuré qu’elle devrait dire qu’elle était fascinée par cette robe, faisant référence aux goûts humains. Cependant, elle ne voulait pas que cela se passe comme ça, car elle préférait garder son personnage froid.

C’est pourquoi elle a choisi de modifier un peu et de dire d’autres mots lorsqu’elle aperçoit une robe noire qu’elle porte enfin au bal du lycée pour danser avec ces mouvements devenus si viraux sur les réseaux sociaux.

« Je me souviens qu’il y a une ligne où je parle d’une robe, et au début, elle était censée être comme, ‘Oh mon Dieu, je deviens folle d’une robe, je me déteste littéralement.’ J’avais l’impression que nous pouvions éviter beaucoup de dialogues pour tenter de la faire paraître humaine. »fit remarquer Jenna.

Jenna Ortega, dans la célèbre scène de danse de « Merlina ». Photo : Netflix

FICHE TECHNIQUE DU « MERCREDI »

Titre original : « Wednesday » (« Merlina » en Amérique Latine et « Miércoles » en Espagne)

Genre : Mystère, suspense, humour noir

D’après « Mercredi Addams » de Charles Addams

Année : 2022

Pays : États-Unis

Langue d’origine : anglais

Réalisateur : Alfred Gough (Créateur), Miles Millar (Créateur), Tim Burton

Scénario : Alfred Gough, Miles Millar

Musique : Danny Elfman et Chris Bacon

Producteurs exécutifs : Alfred Gough, Miles Millar, Tim Burton, Kayla Alpert et Charles Addams

Sociétés de production : Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 1.21 Films, Glickmania Media, Tee et Charles Addams Foundation

Distributeur : Netflix et MGM Worldwide

Support de diffusion : Netflix

CHAPITRES DE « MERCREDI »

Et un jour sombre est né. Lorsque Merlina est renvoyée de l’école pour avoir fait une farce délicieusement méchante, ses parents l’envoient à l’Académie Nunca Más : le pensionnat où ils sont tombés amoureux. Le charme sombre de la solitude. Le shérif remet en question les déclarations de Merlina sur les événements étranges de la nuit. Plus tard, Merlina affronte un rival féroce dans la course impitoyable pour la Poe Cup. Amitié, sinistre trésor. Merlina découvre une société secrète. Pendant la Journée du contact, les cinglés de Never Again rencontrent les normi de Jéricho sur le Pilgrim World. Est-ce que quelqu’un veut des bonbons? Une sombre nuit de danse. Merlina invite Xavier à la danse Rave’N, et Tyler bouillonne de jalousie… mais Fingers a un atout dans sa manche. Pendant ce temps, Eugène veille sur la grotte. Tu récolteras tes sombres semailles. Lors d’une visite parentale, Merlina déterre le passé de sa famille… et conduit par inadvertance à une arrestation. Enid ressent la pression d’avoir à « devenir loup ». lourdement endetté. Les amis de Merlina lui organisent une fête d’anniversaire surprise. Ils sont bien intentionnés, mais elle préfère passer cette misérable occasion à résoudre les meurtres… un sombre dilemme. L’excentrique oncle Lucas partage sa théorie sur le monstre. À contrecœur, Merlina accepte de sortir avec Tyler dans la crypte de Crackstone. Des forces obscures comme une volée de corbeaux. Merlina a des ennuis avec le principal Weems, mais ce n’est que le début… Pour combattre un ancien démon, elle aura besoin de l’aide de tous ses amis !

BANDE-ANNONCE POUR « MERCREDI »

Découvrez la bande-annonce officielle de « Wednesday », publiée par Netflix.