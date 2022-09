Pourquoi Jeffrey Dahmer a fait regarder à ses victimes « L’Exorciste 3 »

La série « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer« , disponible via Netflix du mercredi 21 septembre, raconte les événements de l’un des tueurs en série les plus terrifiants qui ont commis leurs terribles crimes en États Unis.

Avec un total de 10 chapitres, la production nord-américaine raconte les principaux crimes de Jeffrey Dahmer, il a donc été possible de connaître plus de détails sur lui et quelle était sa façon de gérer dans l’ombre pour tuer ses victimes et éviter d’être découvert.

Tout au long de la saison, entre autres, sa fascination pour «l’exorciste 3», un film sorti en 1990. Son goût pour ce long métrage était si grand qu’il forçait même ses victimes à voir le film avant d’être exécuté de leurs propres mains.

Le mode de fonctionnement particulier du criminel en question a amené la majorité des personnes qui ont déjà vu la série à générer un grand doute à son sujet, lié à la raison d’un tel éblouissement avec ce film.

Evan Peters dans le rôle de Jeffrey Dahmer dans « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

JEFFREY DAHMER ET SA FASCINATION POUR « L’EXORCISTE 3 »

Dans le premier chapitre, lors de l’enfermement d’une de ses possibles victimes, le meurtrier mentionne que son film préféré était « L’Exorciste 3 » et qu’il le regardait très souvent, faisant preuve d’un goût très excessif.

Avant de tuer la personne qu’il avait déjà capturée, comme nous l’avons mentionné, son protocole presque obligatoire était de voir cette bande devant elle. Tout cela est devenu connu dans la vraie vie grâce aux déclarations de Tracy Edwards, qui lui a échappé.

Dans le cadre de ce qui a été initialement spéculé, tout le monde croyait que le « Milwaukee Cannibal » était extrêmement extatique avec une scène dans laquelle un prêtre était possédé par le diable, mais il ne l’était pas.

POURQUOI JEFFREY DAHMER A-T-IL AIME BEAUCOUP « EXORCIST 3 » ?

Lorsque plus de détails sur lui sont devenus connus, il a été conclu que son attachement à ce film était, en particulier, pour Gemini, le personnage principal de la troisième partie de cette saga.

Comme le personnage de fiction, Jeffrey Dahmer Ils assassinent leurs victimes et drainent leurs corps pour les laisser complètement secs. Mais ce ne serait pas tout, mais ils partageaient d’autres similitudes.

Dahmer avait l’habitude de décapiter ses victimes et de sauver les têtes ainsi que d’autres parties du corps. C’est pourquoi le meurtrier avait une telle fascination pour ledit film.