Pourquoi Jeff Bezos abandonne le commandement d’Amazon

À partir de la fin de l’année Le numéro un d’Amazon, Jeff Bezos, quittera son poste à un homme de confiance de l’entreprise: l’actuel responsable de la lucrative division Amazon Web Services, Andy Sassy. La décision a été annoncée bien à l’avance hier (dans la soirée en Italie) mais elle est destinée à être discutée pendant longtemps; Bezos del le reste laisse les rênes d’un groupe qu’il a fondé il y a 27 ans, et il le fait non seulement depuis le podium des plus riches du monde, mais aussi à une époque où le géant qu’il a créé s’est avéré capable de perdre 100 milliards de dollars en un seul trimestre. Les raisons de la décision ne sont que suggérées, mais le nouveau rôle que Bezos assumera dans votre entreprise peut vous aider à comprendre les raisons de votre déménagement.

Le nouveau rôle de Jeff Bezos chez Amazon

Le numéro un actuel d’Amazon n’abandonnera pas en fait l’entreprise, mais il restera à l’intérieur dans le rôle de président exécutif. Cette décision permettra à Bezos de conserver un degré élevé de contrôle sur sa création, tout en laissant la charge de la gestion opérationnelle entre les mains du nouveau PDG et du reste de l’organigramme – qui, cependant, doit être considéré comme inchangé jusqu’à nouvel ordre . Selon ce qu’attendait le milliardaire dans la lettre aux salariés dans laquelle il évoquait sa démission de PDG, l’énergie économisée lui permettra de se concentrer sur les nouveaux produits et initiatives.

Ce que Jeff Bezos fera à l’avenir

Parmi les projets évoqués par Jeff Bezos se trouvent des noms déjà connus de ceux qui suivent les événements du géant du e-commerce et de son fondateur. Le Day 1 Fund et le Bezos Earth Fund sont initiatives caritatives dédié à l’éducation des populations les moins favorisées et à la lutte contre le changement climatique; Blue Origin est leentreprise aérospatiale dédié au tourisme et à l’exploration spatiale; le Washington Post est l’historien journal repris par le milliardaire en 2013. Pris ensemble, ce sont décidément des projets moins controversés que l’activité principale menée jusqu’à présent par Bezos – c’est le numéro un d’une entreprise qui renverse chaque secteur dans lequel il met les pieds.

Changement d’image

Le résultat sera inévitablement un changement dans la perception publique de la figure de Jeff Bezos, semblable à ce à quoi l’ancien numéro un de Microsoft Bill Gates commença à s’intéresser en 2000, lorsqu’il quitta la direction de l’entreprise qu’il avait fondée: alors Gates avait 45 ans, une dizaine de moins qu’aujourd’hui. Cette décision rendra également plus difficile le lien entre les opérations de l’entreprise et les immenses poches du fondateur: d’une part, Bezos restera le plus grand bénéficiaire des bénéfices d’Amazon au monde (même s’il en consacrera une partie à des activités caritatives ou au progrès). ); par contre, à partir des prochaines années, les litiges impliquant l’entreprise ne seront plus associés au visage et au nom de la deuxième homme le plus riche du monde.

