Pourquoi je suis tellement énervé à propos de Britney Spears

Quand j’étais probablement trop jeune, j’ai regardé le film, Françoise, avec ma mère. Mettant en vedette Jessica Lange, le film est sorti en 1982 et raconte l’histoire de la star de cinéma Frances Farmer et de sa descente tragique dans l’institutionnalisation et finalement, horriblement, dans la lobotomie.

La plus grande menace de Farmer pour sa sécurité et sa liberté est sa mère, qui autorise finalement la lobotomie au pic à glace. Cette scène est encore difficile à regarder. Dans une autre scène déchirante, Jessica Lange crie devant le tribunal après avoir été condamnée à une peine de prison : « Ai-je des droits ? »

Je me pose la même question à propos de Britney Spears.

Je ne sais pas quel âge j’avais quand j’ai regardé Françoise. J’avais dix ans quand il est sorti, mais j’étais peut-être plus vieux quand je me suis assis dans la salle familiale de notre ranch à deux niveaux à Western, NY, et j’ai pleuré avec ma mère.

Si j’avais douze ou treize ans, j’aurais été « guérie » de mon trouble neurologique rare, la dystonie Dopa Responsive, par un spécialiste de Toronto. Il m’a prescrit de la dopamine synthétique et en une semaine ou deux, j’ai commencé à marcher alors qu’avant, je pouvais à peine marcher dans un couloir sans tomber ni assistance.

Mes muscles se sont détendus et n’ont plus eu de spasmes de douleur. Je pouvais dormir, écrire, parler et passer soudain pour valide. J’étais passé de l’espace des handicapés visibles à ceux des handicapés invisibles en quelques semaines. Ce n’était pas un changement que quelqu’un dans ma famille a traité à voix haute. C’était tellement époustouflant.

Beaucoup plus tard, dans la quarantaine, on m’a diagnostiqué une dépression et une anxiété, des effets secondaires probables de mon trouble neurologique. Je suis une personne qui vit avec ces maladies chroniques, grandement aidée par les médicaments, parfois encore souffrante, mais vivant ma propre vie indépendante, en tant que mère, professeure, écrivaine et célibataire homosexuelle.

Avant de commencer à prendre des médicaments quand j’étais enfant, j’avais été dans des hôpitaux pour des tests.

En troisième année, j’ai passé une semaine terrifiante à l’hôpital pour enfants de Buffalo. Mes parents ont pu me rendre visite à quelques reprises, mais le trajet était à deux heures de route, donc je ne les ai pas beaucoup vus. J’ai commencé à penser que je pourrais rester coincé à l’hôpital. J’avais peur que mes parents ne puissent pas me trouver ou que le personnel perde ma trace.

Je n’ai pas compris les tests invasifs et effrayants que j’ai subis cette semaine-là, et personne ne m’a vraiment expliqué ce qui se passait. Peut-être que mes peurs de dix ans étaient irrationnelles, mais plus tard, quand j’ai regardé Françoise, je me demandais s’ils l’étaient.

Après cette semaine à l’hôpital, je craignais l’institutionnalisation. À onze ans, j’avais tellement mal que j’ai élaboré un plan secret pour me suicider si je n’allais pas mieux. Quelle chose à faire à un si jeune âge. Je craignais de ne jamais pouvoir grandir, me marier, avoir des enfants ou même quitter la maison de mes parents.

J’ai écrit sur certains aspects de mon handicap dans ma collection d’essais, 16 pilules, mais le mouvement #FreeBritney, les récents reportages sur son cas et d’excellents documentaires comme Crip Camp m’ont aidé à réfléchir plus profondément à la façon dont les droits civils durement gagnés (et toujours manquants) sont pour les personnes handicapées.

Après la mort de Sandra Bland dans une prison du Texas, je me suis demandé ce qui lui était vraiment arrivé. Lui avaient-ils emporté ses médicaments ? Pourquoi s’était-elle retrouvée avec un objet qu’elle pourrait utiliser pour se pendre ? Il est bien sûr évident qu’elle n’aurait probablement pas été arrêtée si elle était blanche, mais dans quelle mesure le capacitisme a-t-il aggravé le racisme qu’elle a rencontré ? Les femmes handicapées de couleur sont confrontées à encore plus de limitations de leurs libertés.

Si j’ai appris quelque chose dans mes recherches sur la vie des femmes handicapées, c’est que l’autonomie et le libre arbitre sont durement gagnés et toujours sujets à révision. À ce jour, les personnes handicapées peuvent toujours perdre leurs paiements SSI basés sur les besoins si elles se marient, ou leur assurance-maladie si elles reçoivent des paiements SSDI non basés sur les besoins. Ces prestations permettent aux personnes handicapées de vivre de manière autonome et selon leurs propres conditions.

Le 3 juillet 2021, Ronan Farrow et Gia Tolentino ont publié une nouvelle enquête sur la tutelle de Spears, que le juge a confirmée deux jours plus tôt malgré les demandes de Spears d’y mettre fin et ses aveux selon lesquels elle s’est fait implanter un DIU contre son gré et a été droguée avec lithium.

J’ai été frappé par ce passage vers la fin de l’article :

« Il y a ce concept de la dignité du risque », a déclaré Brennan-Krohn, l’avocat de l’ACLU. « La plupart d’entre nous avons un très large éventail de mauvais choix que nous pouvons faire avec lesquels la société est d’accord, mais, dans une tutelle, vous êtes soumis à la rubrique décisionnelle du meilleur intérêt. Et il est possible que nous soyons tous mieux lotis si quelqu’un prenait des décisions pour nous comme ça, mais ce ne sont pas les valeurs de la société dans laquelle nous vivons.

Dans ses remarques en juin, Spears a brièvement fait signe au monde plus large des tutelles brisées : « Nous pouvons rester assis ici toute la journée et dire : « Oh, les tutelles sont là pour aider les gens », mais, madame, il y a un millier de tutelles qui sont également abusifs.

En disant cela, les partisans de #FreeBritney au palais de justice, leurs pancartes scintillantes posées sur le béton, ont laissé échapper un « Oui ! » passionné !

La dignité du risque… oui, c’est le langage que j’ai eu du mal à trouver. Les personnes handicapées sont autorisées à prendre des risques, à faire des erreurs, à perdre l’argent qu’elles ont gagné, à avoir des bébés, à se raser la tête, à craquer, à aller mieux, à prendre leurs médicaments, à trouver leurs propres thérapeutes et à refuser de vivre sous la volonté de contrôle de Leurs parents.

C’est aussi simple que cela – mais toujours controversé.

