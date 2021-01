Pourquoi je ne peux pas – et ne veux pas – être à nouveau ami avec les partisans de Trump

Eh bien, je l’ai fait. Après avoir vu des émeutiers criminels pro-Trump pénétrer dans le Capitole le mercredi 6 janvier, je me suis séparé des partisans de Trump, y compris des amis proches.

À certains égards, cela faisait du bien – libérer – mais c’était aussi douloureux.

L’une des personnes avec lesquelles je ne suis plus ami la semaine dernière était quelqu’un que je considérais comme un très cher ami, que je connais depuis plus de 20 ans. Quelqu’un qui ressemblait à une famille, même si la vie, les relations, le travail et les enfants, nous a tenus éloignés ces dernières années.

Nous n’étions pas aussi proches que nous l’avions été, mais c’était quelqu’un avec qui je pouvais m’asseoir après trois ou six ou même douze mois et avoir l’impression que le temps ne s’était pas écoulé. Nous ririons avec elle jusqu’à ce que ça fasse mal et que je puisse pleurer sur son épaule.

Si vous m’aviez demandé qui sont mes amis les plus proches et les plus âgés, elle aurait été l’une des premières personnes à me venir à l’esprit.

Au cours des 4 dernières années, je l’ai vue se transformer en quelqu’un que je connaissais à peine.

Nous avions envoyé un texto aussi récemment que cet été en disant des choses comme: «Nous devons nous réunir bientôt», «Célébrons nos anniversaires» et «Tu me manques.»

Même si j’ai voulu me réunir, je savais que les choses ne seraient tout simplement pas les mêmes.

De quoi parlerions-nous même? Peu importe à quel point nous essayerions de l’éviter, le sujet de la politique et de Trump semblent toujours revenir ces jours-ci, et avec le temps, nous savions tous les deux que nous n’étions plus les amis les plus proches.

Ou du moins je le savais.

Bien sûr, c’est une femme blanche, mariée à un propriétaire d’entreprise blanc. Mis à part la blague occasionnelle, cela n’a jamais été un facteur dans notre relation. Nous étions différents, bien sûr, mais je pensais que c’était ce qui nous rapprochait.

Nous pourrions être si différents et si proches et c’est ainsi que les choses devraient être.

Mais pour moi, les événements qui se produisent actuellement avec Trump sont personnels parce que je suis une femme hispanique avec des grands-parents immigrés.

Pour moi, c’est personnel parce que j’ai des amis et de la famille Black, Brown et LGBTQ +.

L’auteur et sa fille

Mais cela devrait être personnel pour nous tous, et je suis choqué que certaines personnes aient trouvé tout à fait justifiable la semaine dernière de menacer des vies et de violer une institution sacrée. Ils ont trouvé parfaitement justifié de mettre nos élus en danger.

Cinq personnes sont mortes, et une était un policier!

Ils la balaient en disant que tout le monde a le droit de protester, mais ces mêmes personnes semblent toujours trouver une justification lorsqu’un homme noir est abattu de sang-froid par les forces de l’ordre, même s’il était pacifique. Ils disent que rien ne se passe d’un côté qui ne se passe pas de l’autre, mais ils ont certainement chanté un autre air cet été lors des manifestations de Black Lives Matter.

Certaines personnes pourraient se demander pourquoi je ne peux pas simplement «accepter de ne pas être d’accord», et j’admets que j’ai essayé cela pendant un moment. Mais je ne pouvais pas, en toute bonne conscience, continuer cet état d’esprit.

Lorsque vous soutenez quelqu’un comme Donald Trump, vous dites que vous soutenez également tout ce qu’il représente.

Je ne peux pas dire que c’est la même chose pour chaque candidat ou président. De toute évidence, ils ne sont pas tous parfaits et nous avons parfois l’impression de devoir voter pour le moindre de deux maux, mais quand Trump est arrivé, il était le pire des pires – et il a continué à empirer au fil des jours, des mois. , les années ont passé.

Je peux pardonner aux électeurs de Trump s’ils ont commis une erreur la première fois. Je peux leur donner un laissez-passer.

Mais c’est différent si vous êtes toujours un partisan aujourd’hui et que vous avez voté à nouveau pour lui. Vous ne faites simplement pas ce genre d’erreur deux fois, pas avec toutes les preuves contre cet homme.

La vérité est que je pense que vous ne pouvez pas être une bonne personne et soutenir Trump.

Vous ne pouvez pas. Il a activement essayé de supprimer les protections pour les personnes qui me tiennent à cœur: les Noirs, les LGBTQ +, les immigrants, etc.

Si vous n’êtes pas blanc, vous n’avez tout simplement pas d’importance pour ce président. Si vous n’êtes pas blanc, vous n’êtes pas défendu et vous êtes même activement blessé par cet homme.

Quand je lis ou j’entends quelqu’un que je tiens à défendre Trump, je pense simplement: « Vous, mon ami, êtes-vous d’accord avec ça? »

Eh bien, je ne le suis pas.

Je suis toujours choqué quand les gens osent défendre Trump avec le soi-disant Christian BS. La première fois que j’ai entendu ce raisonnement, ma mâchoire a presque touché le sol. Cet homme est la contradiction de tout ce qui est chrétien.

Je comprends que certains de mes amis sont républicains, je n’ai jamais eu de problème avec ça. Vous êtes conservateur, je suis d’accord avec cela, et c’est là que je peux accepter de ne pas être d’accord.

Mais c’est autant que je peux bouger. Lorsque vos valeurs diminuent la valeur d’un autre être humain, il ne s’agit plus simplement d’être «conservateur» et je ne peux plus accepter d’être en désaccord. Vous voudrez peut-être que nous le puissions, mais quand il s’agit de la valeur de chaque être humain égal, je ne transigerai pas.

Beaucoup d’amis que j’ai coupés l’année dernière ne voient pas en quoi la politique est aussi personnelle.

Ils ne comprennent pas ça pour moi c’est très personnel. Mon meilleur ami de la planète est gay et noir. J’ai un membre de ma famille qui s’est récemment révélé transgenre. Un autre, également membre de la communauté LGBTQ +.

Je me soucie plus de leur sécurité et de leur bien-être que de la mienne. Notre gouvernement n’a rien fait pour protéger aucun d’entre eux, en fait, ils ont dévalorisé leur vie et les ont mis en danger.

L’hypocrisie est une autre raison pour laquelle je ne suis plus ami et que je coupe les gens qui ont voté pour Trump.

Je ne peux pas vous dire combien de personnes sur ma chronologie Facebook ont ​​été scandalisées contre Colin Kapernick pour avoir pris un genou pendant l’hymne national et indignées contre les groupes d’hommes et de femmes noirs et leurs alliés qui sont descendus dans la rue pour demander justice pour les personnes de couleur qui ont perdu la vie aux mains des forces de l’ordre.

Puis, cette semaine, ces mêmes personnes justifient ce soulèvement, en l’appelant même une «manifestation pacifique». Il n’y avait rien de pacifique à ce sujet et ils sont à 100% responsables des cinq vies perdues.

Y a-t-il eu violence, chaos et émeutes cet été lors des manifestations du BLM? Oui, il y avait – de la part des manifestants et de leurs contre-manifestants, les mêmes types MAGA qui se sont présentés au Capitole avec des fusils, des bombes artisanales et avec une potence et un nœud coulant, qu’ils ont construit sur la propriété publique.

La différence est que je n’ai pas toléré les dommages causés par quelques manifestants du BLM comme de nombreux partisans de Trump le font cette semaine. Ce n’était pas bien à l’époque et ce n’est pas bien maintenant.

L’un des fondements de la pensée de MAGA est qu’il fut un temps dans l’histoire américaine où les temps étaient meilleurs. Où les gens étaient plus heureux et pouvaient dire et faire ce qu’ils voulaient. Ils pensent que si nous retournions à cette époque, nous pourrions tous redevenir amis.

Mais il n’y a pas de retour à cela. La première raison est qu’ils ne réalisent pas que cela n’a jamais été «génial» pour beaucoup de gens à l’époque.

C’était génial pour les Blancs, bien sûr. Ils ne réalisent tout simplement pas à quel point ce n’était pas génial pour le reste du pays, et je ne peux tout simplement pas être ami avec des gens qui pensent qu’une époque où tant de gens ont souffert était vraiment formidable.

Ils ne réalisent pas que leurs soi-disant amis qui sont noirs et bruns, gays, femmes et toute autre minorité ont connu des difficultés et des préjugés.

Était-ce formidable lorsque les écoles étaient séparées? Était-ce génial quand les femmes n’avaient pas le droit de voter, ou les Noirs, d’ailleurs? Quelle grandeur recherchent-ils exactement?

Ils ne réalisent pas à quel point certains d’entre nous ont dû se battre pour obtenir une fraction du succès auquel le privilège blanc les catapulte.

Maintenant que je sais qui sont ces anciens amis, ce qu’ils représentent et ce qu’ils représentent, je ne peux tout simplement pas être ami avec eux de la même manière.

Je ne les vois pas de la même manière et je ne veux pas prétendre que ce sont les mêmes personnes que je les croyais.

Je suis sûr que je pourrais simplement garder ma bouche fermée et ils garderont la leur sur les problèmes et nous pourrons avancer et prendre un verre et rire des non-problèmes.

Mais au fond de moi, je saurai, je saurai toujours, qui ils sont et ce qu’ils pensent des choses qui comptent vraiment.

Je sais à quel point ils pensent peu à moi et aux gens comme moi. Ce qu’ils pensent des libéraux, des gens qui ne veulent l’égalité que pour eux-mêmes et pour tous les autres. Je sais maintenant ce qu’ils pensent des gens qui ne sont pas comme eux.

Donc non. Nous ne pouvons pas être amis si c’est ce que vous ressentez vraiment, vraiment et si vous n’écoutez pas un raisonnement autre que le vôtre.

Je me demande parfois pourquoi je me bats même lorsque mes proches ne peuvent pas m’entendre.

Je me suis demandé s’il s’agissait d’une décision hâtive. Puis-je essayer de voir pour quoi ils pourraient se battre? Que voient-ils que je ne suis pas?

Je me pose ces questions parce que j’essaie d’être juste. C’est, après tout, ce que je leur demande. Je vous demande de m’entendre, alors laissez-moi vous entendre.

Mais peut-être que, comme dans le cas de l’ami proche que je viens de perdre la semaine dernière, j’atteins. J’essaie tellement de ne pas perdre une amitié de 23 ans à laquelle je tiens si profondément, depuis si longtemps. Mais à la fin de la journée, je sais que je suis du bon côté de l’histoire et que si les gens refusent d’être ici avec moi, qu’il en soit ainsi.

Et oui, ça fait très mal.

Ça me fait mal et je sais que ça fait mal à tous les amis que j’ai dû couper de ma vie.

Mais je veux une vie différente, une vie meilleure, une vie plus grande, pour moi et ma famille, mes amis, et les gens dont les voix ont été ignorées.

Malheureusement, cette vie n’inclut pas les personnes qui nous barreront la route.

Amanda Rangel est une gérante immobilière à plein temps, mère et grand-mère (Yaya), «tante amusante» et maman de chien qui aime voyager mais qui a peur de voler. Elle vit au Michigan avec son berger allemand, Tony Stark.