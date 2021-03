Pourquoi Jay-Z a-t-il trompé Beyonce? Comment sa relation avec son père a nui à son mariage

Bien qu’il soit resté silencieux pendant un certain temps après que Beyoncé l’ait accusé d’avoir triché dans son album « Lemonade », Jay-Z est toujours en train de parler de son infidélité.

Dans une vidéo confessionnelle sortie en 2017, une semaine après son nouvel album, « 4:44 », le rappeur révèle que son mariage avec Queen B n’était pas aussi parfait qu’il y paraissait.

Avec un groupe de Will Smith, Kendrick Lamar, Aziz Ansari et Chris Rock se sont tous réunis dans « Footnotes for 4:44 » pour discuter de tous leurs hauts et bas avec leurs relations amoureuses.

Jay-Z révèle la tension qu’il ressentait dans la relation entre lui et son père, qui a abandonné la famille alors que Jay-Z n’avait que 11 ans.

En 2009, Oprah Winfrey a demandé à Jay-Z ce qu’il ressentait lorsque son père l’avait abandonné et quelles émotions il ressentait:

« Colère. Dans l’ensemble de la situation. Parce que quand tu grandis, ton père est ton super-héros. »

«Une fois que vous vous êtes laissé tomber amoureux de quelqu’un, une fois que vous l’avez placé sur un piédestal si haut et qu’il vous a laissé tomber, vous ne voulez plus jamais ressentir cette douleur.

«Alors je me souviens d’avoir été très calme et vraiment froid. Je ne voulais plus jamais me laisser approcher de quelqu’un comme ça.

« J’ai porté ce sentiment toute ma vie, jusqu’à ce que mon père et moi nous rencontrions avant sa mort. »

Ce n’est qu’à l’âge de 33 ans que Jay-Z a rencontré son père et lui a pardonné.

Son père est décédé d’une insuffisance hépatique peu de temps après.

«Ce que j’ai pensé en rencontrant mon père, c’était: ‘Oh, je suis libre d’aimer maintenant’», a-t-il déclaré dans la vidéo.

«Mais comment vas-tu faire ça? Vous n’avez jamais fait ça auparavant.

«Personne ne vous a expliqué comment faire cela. Vous n’avez même pas les outils pour le faire.

« C’est pourquoi je dis [to Beyoncé] dans la chanson ‘4:44’, ‘Vous mûrissez plus vite que moi, je n’étais pas prêt.’ C’est ma vraie vie.

«Je suis juste tombé sur cet endroit et nous avons construit ce grand et magnifique manoir d’une relation qui n’était pas totalement fondée sur la vérité à 100%», a-t-il déclaré.

«Et puis ça a commencé à craquer, puis des choses ont commencé à se produire que le public peut voir.

« Ensuite, nous avons dû aller à un point et dire, ‘OK, démolissez ça, et commençons par le début.' »

Jay-Z a également admis que confesser son infidélité à Bey était plus difficile que de vivre dans la rue.

«Rien n’est plus difficile que ça – de loin. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite. La plupart des gens abandonnent.

Dans une autre interview avec David Letterman sur son émission Netflix « Mon prochain invité n’a pas besoin d’introduction » en 2018 ,.

Jay-Z a également admis qu’il n’avait pas les outils émotionnels nécessaires pour un mariage, mais grâce à la thérapie et au soutien de Beyoncé, il y travaille.

«Pour beaucoup d’entre nous, surtout là où j’ai grandi et les hommes en général, nous n’avons pas de signaux émotionnels de notre jeunesse. Notre signal émotionnel est «Soyez un homme. Ne pleure pas », a-t-il dit à Letterman.

Emily Blackwood est une rédactrice et écrivaine spécialisée dans l’actualité des célébrités et du divertissement.