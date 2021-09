Pourquoi Jason Reitman a créé Ghostbusters : Afterlife : c’est la même réponse que tous les temps

Pourquoi Jason Reitman a-t-il vraiment fait Chasseurs de fantômes : l’au-delà? Le cinéaste a tenté la proposition intimidante de suivre son père, le cinéaste légendaire Ivan Reitman, dans l’entreprise familiale. Alors que de nombreux enfants de la royauté hollywoodienne ont chevauché les queues de cheval, tout en gardant à l’esprit qu’ils ne s’écartent pas de la marque familiale, Jason Reitman a fait ses débuts de réalisateur avec la comédie noire, Merci de fumer, centré sur les efforts de Big Tobacco vus à travers les yeux du lobbyiste utilisant sa magie du spin pour promouvoir le tabagisme. Il a ensuite abordé le sujet des grossesses non planifiées chez les adolescentes en Junon. Les deux films ont suscité les éloges de la critique et du public, mais ils contrastaient fortement avec les comédies plus larges comme Rayures, Boulettes de viande et, bien sûr, chasseurs de fantômes.

chasseurs de fantômes est sorti sur grand écran en 1984 et le petit Jason avait 7 ans. L’histoire, les stars, le spectacle, l’héritage, ils étaient la toile de fond de la vie de Jason. Il a récemment expliqué pourquoi il a finalement, après que sa propre marque a connu son propre succès, a décidé de franchir le pas et de rejoindre le chasseurs de fantômes Entreprise.

« Pendant les 40 premières années de ma vie, on m’a posé une question de plus que toute autre question. Ce n’était pas quand j’allais me marier. Ce n’était pas quand j’allais avoir des enfants. Ou comment j’allais. C’était : allez-vous faire un chasseurs de fantômes film? Et finalement je l’ai fait. Et depuis trois ans, les gens demandent : « Oh, qu’est-ce qui a changé, pourquoi ? » C’est la même réponse que tout le temps : il y avait une histoire que je devais raconter. »

« Et je voulais faire un film pour mon père. Et je voulais faire un film pour ma fille… chasseurs de fantômes est l’une de ces rares franchises, où elle n’appartient plus aux cinéastes. Contrairement à tout autre film que j’ai fait, il ne m’appartient pas. Il n’appartient pas à mon père. Techniquement, il appartient à Sony, mais en réalité, il appartient à vous tous. … Nous voulions faire un film qui ait du mystère, qui rirait, vous ferait chanter la chanson thème en sortant du cinéma. Un film où vous pourriez amener vos familles. »

Il est difficile de croire que les gens n’ont pas compris pourquoi Jason Reitman n’essaierait pas de s’attaquer à la création d’un film qui serait mesuré par rapport au succès à succès de son père qui a été loué depuis des générations. Pas de pression, Jason ! Le soulagement et la beauté que Jason a décrits lorsque son père a vu Chasseurs de fantômes : l’au-delà est touchant. « Mon père n’a pas beaucoup quitté la maison à cause de Covid. Mais il a fait un test, a mis un masque et s’est rendu au parking Sony pour regarder le film avec le studio. Et après, il a pleuré, et il a dit, « Je suis si fier d’être ton père. Et ce fut l’un des grands moments de ma vie. »

Je suis sûr que cela a scellé l’accord lorsque le co-créateur de Ghostbusters, Dan Aykroyd, parlant de la prise de contrôle de Jason Reitman, décrit Jason comme « l’héritier parfait de l’héritage en tant qu’écrivain, conteur et réalisateur. Sa vision découle de manière transparente, respectueuse et honnête. des films originaux. J’ai hâte de voir les lignes autour du multiplex. » Nous non plus, Ray ! Rendez-vous au cinéma le 19 novembre. Cette nouvelle est née à CinemaBlend.

