Pourquoi Jang Uk a été relancé dans « Alchemy of Souls » et ce que cela signifie pour la saison 2

L’histoire d’amour entre jang royaume-uni et Nak Su n’est pas fini. « Alchimie des âmes » sera de retour avec une deuxième saison, qui reprendra trois ans après les derniers événements et la séparation du couple. La série netflix Vous devez expliquer ce qui est arrivé aux protagonistes après que le meurtrier soit devenu incontrôlable.

Les épisode 20 du premier volet de la série coréenne était une montagne russe d’émotions. Quand on pense que l’héritier de la famille Jang et les changeurs d’âme dans le corps de Mu-deok pourraient avoir leur fin heureuse en se fiancer, le méchant Jin Mu est revenu pour tuer nos illusions.

L’officier adjoint du Cheonbugwan a découvert qu’à l’intérieur du corps de la femme de chambre se trouvait l’âme de son ancien apprenti, Nak Su. Pour lui, a pu la contrôler à l’aide d’une cloche et l’a fait tuer le père de Jin Cho-yeon et derrière les têtes des familles de sorcières de Doha.

En dépit d’être à l’intérieur du corps de la prêtresse, Nak Su n’a pas pu résister au contrôle et a fini par poignarder le Jang Ukqui l’a protégée avant que Park Jin, le chef de Songrim, ne la tue avec sa flèche d’énergie.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce de la saison 2 de « Alchemy of Souls » ici.

COMMENT JANG UK A-T-IL REVU À LA FIN DE LA SAISON 1 « ALCHEMY OF SOULS » ?

L’explication de la raison pour laquelle Jang Uk a pu faire revivre est assez simple : encore conservé la pierre de glace, qui avait des pouvoirs incroyables tels que faire revivre les gens et éviter la pétrification des changeurs d’âme.

Initialement, on pensait qu’il avait pu détruire la pierre ou, du moins, la renvoyer au ciel. Quand il a disparu, l’étoile du roi a commencé à briller, donc c’était la conclusion de tout le monde que le pouvoir dangereux était déjà hors des mains de tout humain.

Inconsciemment, Jang Uk avait toujours la pierre de glace en lui.malgré le fait que les enseignants avaient expliqué qu’il ne pouvait être absorbé par personne.

À cause de cela, quand ils ont brûlé son cadavre, une flamme bleue est sortie du feu de joie et Jang Uk est revenu à la vie.

Nak-su à l’intérieur du corps de Mu-deok a poignardé Jang Uk à la fin de la saison 1 de « Alchemy of Souls » (Photo : tvN et Netflix)

QUE SIGNIFIE LE RETOUR DE JANG UK POUR LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ​​?

Le fait que Jang Uk soit revenu à la vie signifie probablement que tout le monde se rendra compte que la véritable Étoile du Roi c’était lui et non le prince héritier. En plus de c’est lui qui possédait la pierre de glacece qui peut vous apporter beaucoup de problèmes en raison de l’ambition du pouvoir de cette relique.

Dans la description de la saison 2 de « Alchemy of Souls » sur Netflix, il est mentionné que la série reprendra trois ans après la fin du premier volet et que Jang Uk deviendra un chasseur d’âme renégat.

« Jan-Uk, maintenant un chasseur d’âmes aguerri mais tourmenté, rencontre une jeune prisonnière qui demande son aide pour retrouver sa liberté.», est-il lu sur la plateforme de streaming.

Cela pourrait donc signifier que il a pris ses distances avec les principales familles de sorciers et les Songrim. Soit à cause du pouvoir qu’il possède, soit parce qu’ils ont responsable de la dissimulation de l’identité de Nak Su dans le premier versement.