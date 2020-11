Pourquoi James Gandolfini a tanké un tir de la saison 1 exprès

Quelle était la profondeur de l’équipage de Les Sopranos? Même si vous n’êtes pas du genre à étudier les crédits de fin, un coup d’œil aux récompenses de la série révèle ce que leurs pairs de l’industrie pensaient. Entre 1999-2007, Sopranos écrivains, maquilleurs, directeurs de casting, éditeurs et réalisateurs ont tous remporté des Emmys.

Si vous avez déjà admiré la cinématographie sur un Sopranos épisode, il y a de fortes chances que ce soit l’œuvre de Phil Abraham, le directeur de la photographie lauréat d’un Emmy, qui a tourné la majeure partie (48 épisodes) de la série. Le travail d’Abraham sur «Pine Barrens» n’a certainement pas besoin d’être présenté.

Au cours des huit ans de l’émission, Sopranos les acteurs se sont rapprochés d’Abraham. À une occasion, Abraham a rappelé que la star James Gandolfini l’avait mis de côté pour discuter de quelque chose sur le réalisateur de l’épisode. Et pendant la conversation, Gandolfini a dit à Abraham qu’il avait volontairement fait sauter une prise.

Le directeur de la photographie des « Sopranos », Phil Abraham, a rappelé un échange mémorable avec James Gandolfini

Lors de sa visite au Parler sopranos podcast, Abraham s’est souvenu de son travail sur l’émission avec les co-animateurs Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) et Steve Schirripa (Bobby Baccala). Et Schirripa a évoqué à quel point Gandolfini et Abraham étaient proches de la Sopranos ensemble.

Abraham a noté à quel point Gandolfini était dans une position étrange en travaillant sur la série. Comme le Sopranos star, la plupart des acteurs et de l’équipe avaient tendance à s’en remettre à lui. Et cela a laissé Gandolfini («Jim» aux acteurs et à l’équipe) avec les doutes et les questions habituels qu’un acteur aura sur son travail.

« Je pense [Gandolfini] a un peu souffert de ne jamais recevoir de commentaires », a déclaré Abraham. «Je ne sais pas si David [Chase] jamais ressenti le besoin de descendre et de dire: «Jim, vous êtes juste en train de le tuer. Cela ne s’est pas produit. Mais Jim avait le sentiment que ce serait bien d’entendre ça de quelqu’un qui sait.

Abraham ne doutait pas que Gandolfini croyait en ses capacités d’acteur, cependant. Et une histoire qu’il a racontée sur le Sopranos La star a révélé à quel point Gandolfini était propriétaire du plateau de la série – et les efforts qu’il ferait pour tester les capacités d’un réalisateur.

Gandolfini a déclaré qu’il avait « tiré » une photo pour voir si un réalisateur « Sopranos » remarquerait la différence

Dans Les Sopranos Saison 1, Chase a couru avec 10 réalisateurs différents pendant 12 épisodes. Il a donc bien regardé les réalisateurs, dont certains n’ont dirigé qu’un seul épisode de la série avant de ne pas se faire demander. Et Abraham se souvenait que Gandolfini avait des questions sur un réalisateur en particulier.

«Au début, nous tournions une scène, et à la fin, le réalisateur a dit: ‘Coupez. Impression. Allons de l’avant », a déclaré Abraham, faisant allusion à l’époque où les émissions de télévision tournaient sur film. Mais Gandolfini n’était pas prêt à passer à autre chose, et il a écarté Abraham pour en parler.

«Avant de passer à autre chose, il me tire derrière la scène pour me parler», se souvient Abraham. « [Gandolfini] dit: «Écoutez, j’ai besoin que vous gardiez un œil sur lui parce que je viens de tirer ce dernier coup pour voir si ce gars savait ce qu’il faisait. Et il vient de l’imprimer et de passer à autre chose. »

Abraham a été un peu surpris mais a accepté de garder un œil sur le réalisateur. Puisque plusieurs réalisateurs ne sont jamais revenus pour diriger un deuxième épisode, Sopranos les détectives peuvent essayer de faire correspondre les épisodes tournés par Abraham avec des réalisateurs ponctuels pour deviner de qui il s’agissait.