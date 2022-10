Pourquoi Jaime Camil ne voulait pas chanter la même chose que Vicente Fernández dans « El rey »

« Le roi, Vicente Fernández» a été la première série biographique que la chanteuse emblématique a autorisée, contrairement à d’autres titres comme «Le dernier roi”. L’acteur chargé de représenter Chente était Jaime Camilqui a avoué que remplir ces grandes chaussures n’était pas une tâche facile.

la série qui diffusé sur Netflix à partir du 14 septembreraconte la vie du chanteur de musique ranchera dans ses différentes étapes. Sébastien DanteKaled Achab et Sébastien Garcia étaient chargés d’interpréter leurs versions plus jeunes.

Avant d’être reprise sur la plateforme de streaming, la série créé par Dago García et Jhonny Alexander Ortiz il a été diffusé pour la première fois en Colombie via Caracol Television.

POURQUOI JAIME CAMIL A-T-IL PEUR DE CHANTER DANS « EL REY, VICENTE FERNÁNDEZ » ?

Dans l’une des interviews que Jaime Camil a données dans laquelle il a parlé de sa préparation pour le rôle dans « El rey, Vicente Fernández », l’acteur a avoué qu’il avait peur d’essayer d’imiter la voix du célèbre charro.

Apparemment, Camil avait le souci de pas atteindre les notes que Vicente Fernández pourrait atteindre dans la vraie vie, car il avait une voix très caractéristique et puissante.

Malgré ses craintes initiales, le protagoniste de « La plus belle moche » il s’est préparé intensivement pour pouvoir chanter au plus près de l’artiste. De cette façon, le public ne remarquerait pas beaucoup de différence entre les deux voix.

Grâce à un appel vidéo à Rafael Cores de La Opinion, Jaime Camil a révélé qu’imiter Vicente Fernández lors de ses présentations était très difficile.

« Je peux vous dire qu’à plus de trois reprises, j’ai eu des vertiges pendant les enregistrements et j’ai failli tomber quand j’étais en studio en essayant de donner ces tons Vicente [Fernández] et ce pouvoir que tu as« , a-t-il déclaré dans l’interview.

QU’A FAIT JAIME CAMIL POUR DEVENIR VICENTE FERNÁNDEZ ?

Vicente Fernández est une icône de la musique mexicaine qui a remporté plusieurs Grammys. Absolument, l’interpréter à l’écran est tout un défi et cela implique une grande pression pour tout acteur qui entreprend cette tâche.

Selon Jaime Camil, Ne soyez pas intimidé par cette mission ambitieusel’a traité comme s’il s’agissait de n’importe quel autre rôle.

Cela ne signifie pas qu’il a négligé son imitation de la interprète de « Acá entre nos ». Au contraire, parlé avec des personnes proches de Fernández ou qui le connaissaientle tout dans le but d’approfondir ce qu’il savait de lui, comme il le ferait avec n’importe quel autre personnage.

BANDE-ANNONCE DE « LE ROI, VICENTE FERNÁNDEZ »