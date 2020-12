Pourquoi Jacob Roloff ne parle-t-il pas de «Little People, Big World»?

Jacob Roloff a été visiblement absent de Petits gens, grand monde, et dans le passé, il a beaucoup à dire sur son expérience dans l’émission TLC avec sa famille.

Après TLC Petits gens, grand monde est revenu sur le réseau en 2018 avec une autre nouvelle saison, Jacob, le plus jeune enfant de Matt et Amy Roloff, était MIA, et les fans se sont demandé où il était et s’il allait faire des apparitions dans la série dans les prochains épisodes.

Bien qu’il y ait eu une tonne de spéculations sur les raisons pour lesquelles Jacob n’a pas renouvelé son contrat TLC et s’il s’est brouillé avec sa famille adorable, il semble que Roloff ait enfin fait la lumière sur sa sortie de la série.

Dans une lettre émouvante publiée sur Instagram le 16 décembre, Roloff a révélé qu’il avait été agressé par un producteur de terrain tiers alors qu’il était sur Petits gens, grand monde.

« Il est souvent beaucoup plus facile de penser aux choses que d’en parler, et donc cette divulgation a été retardée, mais grâce à ce retard, j’ai trouvé le courage et les mots », a-t-il commencé la lettre.

«En tant qu’enfant, après ce que je réalise maintenant était un long processus de préparation, j’ai été agressé par un producteur exécutif sur le terrain pour Little People, Big World.

La courageuse lettre de Jacob répond très probablement à la question que tout le monde se pose depuis des années:

Pourquoi Jacob Roloff n’est-il pas Petits gens, grand monde?

Lire la suite pour tous les détails.

Jacob est sur le drame.

Jacob vit relativement près de la ferme de ses parents, il est donc devenu évident que la distance n’est pas la raison pour laquelle nous ne le voyons dans aucune scène.

En 2016, il a commenté que l’émission encadrait les scènes de manière à créer un drame pour les téléspectateurs.

Il affirme que sa famille est tout le contraire de ce que le public voit à la télévision. En 2015, il a pris d’assaut Twitter en laissant entendre que lorsqu’il était mineur, il ne recevait pas de compensation financière appropriée pour être l’émission.

Il a estimé que la santé de sa famille n’était pas une priorité.

«Les producteurs doivent essayer de nous amener à suivre les points de discussion», a écrit Jacob dans Bon entretien de votre maison.

«Pour moi, constater à quel point l’agenda de l’équipage ne fonctionne pas bien avec la santé et le bonheur de notre famille est ce qui m’a fait décider il y a un certain temps que je ne pourrais pas en faire partie dès que je le pourrais.

C’est un auteur publié.

Il a publié un livre, Verbing ce qui révèle que la série ne lui a apporté que de la douleur, notamment dans sa relation avec les membres de sa famille.

Jacob a expliqué que «l’émission a conduit à des disputes et à des problèmes de communication avec la famille, en particulier mes parents, aboutissant à leur décision d’expérimenter en me faisant voir un thérapeute.

Verbing est compilé sous forme de dissertation et parle de sa croissance personnelle, à plusieurs niveaux différents, en raison d’être aux yeux du public.

Il est marié.

En plus de travailler sur son deuxième livre, Jacob et sa femme, Isabel Rock, avaient voyagé à travers le pays à l’époque, documentant leurs aventures et leur expérience de road trip via leur chaîne YouTube, Rock et Roloff.

Son Instagram dit mille mots.

Bien sûr, si les téléspectateurs regardent de près, nous pouvons tous voir que Jacob a tardé à venir. Il y a près d’un an, il a écrit une longue légende sous l’une de ses photos Instagram sur la somme de son expérience:

«Je reçois des commentaires ici tout le temps sur la façon dont les gens« me manquent dans la série », ou me disant que je devrais« faire quelques épisodes de plus avec la famille; et je poste ceci pour dire que cela n’arrivera jamais. Dans l’intérêt des cotes d’écoute, j’ai vu beaucoup de LIGNES D’HISTOIRES rédigées (vaguement) sur nos vies et quand je me tenais ici, dans les coulisses, en la regardant d’un point de vue extérieur, je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de rire … … Rire de la difficulté des producteurs à essayer de nous faire suivre les points de discussion, et du ridicule des points de discussion. … Pour moi, remarquer comment l’agenda de l’équipe de production ne fonctionne pas bien avec la santé et le bonheur de notre famille est ce qui m’a fait décider il y a un certain temps que je n’en ferais pas partie dès que j’en aurais pu. J’apprécie les gens qui veulent que je « sois avec la famille » pour quelques épisodes de plus, mais la famille filmée n’est pas ma famille … … Ce sont les personnages de Roloff et je n’ai presque rien de commun avec eux, et je ne veux pas non plus être un personnage moi-même. Dès que les caméras tombent, c’est comme si elles n’avaient jamais joué le rôle. Je suis avec ma famille et je les aime, je dis juste que vous ne me reverrez plus jamais à la télé.

Le 16 décembre, il a partagé une lettre émouvante sur son expérience traumatisante en tant qu’enfant lors du tournage de la série.

Jacob Roloff s’est rendu sur Instagram pour révéler le traumatisme qu’il a subi aux mains d’un producteur de terrain sur Petits gens, grand monde.

Sa femme, Isabel, l’a soutenu dans les commentaires, en écrivant: « Fier de vous connaître, fier de vous aimer, fier d’être votre femme. »

Amy Roloff, la mère de Jacob, a également commenté son aveu courageux. «Je t’aime pour toujours et toujours Jacob. Je suis fier de toi. Maintenant, tu n’as plus à te sentir seul et à porter ça avec toi.

Les abus sexuels sur les enfants et les mineurs sont incroyablement courants.

Selon le Réseau national sur le viol, les abus et l’inceste (RAINN), 1 fille sur 9 et 1 garçon sur 53 de moins de 18 ans ont été victimes d’abus sexuels de la part d’un adulte. Les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes d’abus sexuels; l’organisation rapporte que 82% de toutes les victimes de moins de 18 ans sont des femmes et que celles qui souffrent d’agression et d’abus sont plus susceptibles de développer également des problèmes de santé mentale comme la dépression, le SSPT et la toxicomanie.

Les abus sexuels sur les adultes sont également courants.

RAINN rapporte également que toutes les 73 secondes, un Américain est victime de violences sexuelles. Comme pour les enfants, les femmes sont beaucoup plus susceptibles d’être maltraitées et agressées, et 90% des victimes qui sont des adultes sont des femmes. Cela est particulièrement répandu chez les femmes qui sont également des étudiantes, ce qui rend leur risque trois fois plus élevé.

Il existe des moyens d’aider les enfants victimes de maltraitance.

Vous voulez vous impliquer pour mettre fin aux abus sexuels sur les enfants? Vous pouvez faire plusieurs choses. Il existe des organisations comme Prevent Child Abuse America qui sont de bons endroits pour commencer et qui sont toujours à la recherche de personnes pour donner leur temps et leur argent à leurs efforts. L’organisation suggère également d’écrire aux élus locaux pour soutenir les politiques qui mettent fin aux abus sexuels, et bien sûr, la chose la plus simple à faire est de garder les yeux et les oreilles ouverts et de signaler les abus quand vous les voyez – et de toujours prendre des enfants. sérieusement quand ils disent qu’ils sont maltraités.

Christina Wright est une écrivaine indépendante basée à New York qui couvre le divertissement, la beauté, le design d’intérieur et tout ce qui est intéressant à la mode. Christina aime surtout lire et faire des choses «pour l’histoire amusante plus tard».