Pourquoi Internet est furieux avec Justin Timberlake après le documentaire «  Framing Britney Spears  »

Encadrement Britney Spears, l’épisode le plus récent de la série documentaire FX Le New York Times présente, diffusé le 5 février.

À la suite de sa sortie, les fans de la pop star demandent des excuses à l’ex-petit ami de Spears, Justin Timberlake.

Le documentaire revisite les débuts de Britney et ses racines dans une petite ville de Kentwood, en Alabama, où elle a grandi.

Il suit le début de sa carrière et se concentre sur la misogynie médiatique à laquelle la chanteuse a été confrontée.

Le documentaire met également en lumière le comportement de Justin Timberlake à la suite de sa rupture avec Spears en 2002.

En conséquence, beaucoup affirment qu’il a utilisé sa disgrâce pour relancer sa carrière solo.

Spears est sorti avec Timberlake de 1998 à 2002, et la relation a reçu une tonne d’attention médiatique.

Après la rupture, Timberlake a parlé publiquement de la relation, tandis que Spears est resté silencieux. Le documentaire comprend l’audio de la star masculine faisant des commentaires torrides sur Spears et discutant de la vie sexuelle de l’ancien couple sur un podcast.

Timberlake a entamé sa carrière solo à l’époque de la rupture, mais sa chanson à succès de 2002 «Cry Me A River» a vraiment propulsé l’artiste vers le succès.

À l’époque, la spéculation médiatique répandue a qualifié la chanson d’exposé sur Spears.

Les paroles impliquent fortement l’infidélité de la part de l’ancienne petite amie de Timberlake, avec des répliques telles que «Tu n’as pas à dire ce que tu as fait / je sais déjà, je l’ai appris de lui. Le clip de la chanson présentait même un sosie de Britney Spears.

Selon les termes du documentaire, Timberlake «a pris le contrôle du récit».

Dans une interview en 2003, Spears a révélé sa réaction à la vidéo de Timberlake.

«J’ai été vraiment choquée», a déclaré la star.

Spears a révélé que l’ancien membre du * NYSNC l’avait appelée avant de publier la vidéo.

Au téléphone, Spears a rappelé que Timberlake «m’a demandé si tout allait bien…. et voulait soi-disant se remettre ensemble ou autre chose, mais derrière c’était: « Et au fait, vous êtes dans une vidéo qui sort. » Ce genre de chose s’est glissé.

Spears a déclaré à un intervieweur que Timberlake avait minimisé la vidéo, en lui disant: « » Ne vous en faites pas. Ce n’est pas un gros problème. « »

Elle a obtenu le pouvoir d’opposer son veto à la vidéo, mais a autorisé sa diffusion.

« Ensuite, il est sorti », a poursuivi Spears, « et j’ai dit: ‘J’aurais dû paniquer’ dire non à ça! ‘ »

La sensation pop a révélé qu’elle était surprise et confuse en regardant le clip. Lorsqu’elle a demandé à son ex pourquoi il l’avait fait, Timberlake a apparemment répondu: «’Eh bien, j’ai eu une vidéo controversée.’ ‘

« Je pense que cela ressemble à une tentative désespérée, personnellement », a déclaré Spears. «Mais c’était une excellente façon de vendre le disque. Il est intelligent. »

Comme Encadrement Britney Spears exposée, la jeune femme a fait l’objet d’un examen minutieux et d’une honte de salope dans les médias après la sortie de la vidéo et les commentaires de Timberlake.

La star masculine, en revanche, est restée indemne.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont commenté ce traitement injuste. On a écrit, «J’ai regardé le doc de Britney et malheureusement ce que je retiens, c’est que toute notre société est un échec humiliant et violemment misogyne et j’ai honte d’une culture médiatique qui, pendant des décennies, l’a vilipendée pour l’argent et le sport, nous conditionnant à penser que c’était drôle. »

Le documentaire revient sur une interview de 2003 dans laquelle Diane Sawyer a blâmé Spears pour la rupture.

«Vous lui avez brisé le cœur, vous avez fait quelque chose qui lui a causé tant de douleur, tant de souffrance», a accusé Sawyer. « Qu’est-ce que tu as fait? »

L’intervieweur a également fait référence à une déclaration de Kendel Erlich, l’épouse du gouverneur de l’époque du Maryland, qui a déclaré qu’elle «tirerait» sur Britney si elle le pouvait.

Sawyer a semblé défendre la déclaration. «En raison de l’exemple aux enfants et de la difficulté d’être parent», a-t-elle expliqué.

Spears était visiblement bouleversé par les commentaires de Sawyer et a versé des larmes pendant l’interview.

« La façon dont les gens la traitaient, pour être très lycéenne à ce sujet, était comme si elle était la salope de l’école et (Timberlake) était le quart-arrière », a déclaré le journaliste Wesley Morris dans le documentaire.

À la suite de la sortie du film, beaucoup ont évoqué une autre controverse: la performance de Justin Timberlake avec Janet Jackson à la mi-temps du Super Bowl 2004.

Pendant le concert, Timberlake a déchiré une partie du costume de Jackson, révélant « accidentellement » sa poitrine.

La chanteuse a subi le plus gros des retombées de l’incident.

Jackson a été forcée de publier des excuses publiques et a vu sa musique interdite sur plusieurs canaux. Pendant ce temps, Justin a plaisanté sur l’incident, disant Accéder à Hollywood, «Nous adorons vous donner à tous quelque chose à dire.

Jackson n’a pas été autorisé à assister aux Grammys de cette année-là, tandis que Timberlake s’est produit lors de l’événement.

Justin Timberlake a parlé de cette réponse injuste dans une interview de MTV quelques années plus tard, admettant: «J’ai probablement reçu 10% de la responsabilité, et cela en dit long sur la société. Je pense que l’Amérique est plus dure envers les femmes. Et je pense que l’Amérique est, vous savez, injustement dure envers les ethnies.

«Nous sommes désolés Britney» est à la mode sur Twitter depuis quelques jours, avec le hashtag #freebritney.

Timberlake n’a pas encore reconnu son rôle dans la chute de Britney ou le fait qu’il en aurait profité, et comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessus, de nombreux utilisateurs de médias sociaux demandent des excuses.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.