Pourquoi Instagram sur Android est pire que sur iPhone (et comment cela pourrait changer bientôt)

La plupart des applications Android tierces prennent des photos pires que celles d’iOS. Mais quelle est la raison?

Instagram, TikTok, Snapchat … Quel que soit le réseau social que vous utilisez pour partager vos photos et vidéos, au cours de toutes ces années, vous avez probablement réalisé que qualité d’image de la caméra intégrée à ces applications Android tierces Il est bien inférieur à celui proposé par les mêmes applications dans leur version pour iOS. Ce n’est pas la première fois que nous abordons le sujet, mais année après année, les utilisateurs du système d’exploitation de Google continuent de faire face au même problème.

Heureusement, la solution pourrait être plus proche qu’on ne l’imagine. Après tout, Outils nécessaires pour mettre fin complètement à cette situation ils sont déjà là, et ce n’est qu’une question de temps – et du désir des développeurs – jusqu’à ce qu’ils soient habitués à réduire l’écart existant entre les applications Android tierces et les applications iOS.

Une question d’API

Le plus gros problème que nous trouvons lors de l’utilisation applications tierces qui utilisent la caméra de notre mobile sur Android, c’est que le la qualité d’image n’est pas conforme aux normes de la caméra intégrée nativement à l’appareil.

La raison, comme l’explique un développeur d’applications Android sur Reddit, réside dans API existantes pour les développeurs lors de la mise en œuvre de la fonctionnalité de caméra dans leurs terminaux.

D’une part, il y a l’API Camera, le plus ancien de tous disponibles. C’est l’API avec le plus et le meilleur support par les appareils, mais son principal problème est le fait que ont un nombre très limité de fonctions.

Plus tard, Google a lancé l’API Camera2, une version renouvelée de la précédente, qui est disponible sur les appareils avec des versions système égales ou supérieures à Android 5 Lollipop.

Cette deuxième API prend en charge un plus grand nombre de fonctions que l’original, mais n’intègre toujours pas de fonctionnalités importantes telles que prise en charge de l’algorithme HDR utilisé par chaque fabricant d’appareils. Et puisque, aujourd’hui, les appareils photo des appareils sont tellement dépendants Traitement HDR de chaque fabricant, il n’est pas surprenant que le qualité d’image Décrivez tellement lorsque vous utilisez des applications qui n’ont pas accès à cette fonctionnalité.

Caméra2 C’est également l’API que la plupart des applications modernes utilisent déjà et sur laquelle reposent presque toutes les nouvelles applications.

Si nous parlons du cas d’iOS, nous verrons qu’il n’y a qu’une seule API caméra avec toutes les fonctions et le support du processeur HDR, ce qui facilite grandement le travail des développeurs en ne les obligeant pas à avoir à choisir entre l’un ou l’autre.

La solution est laissée aux développeurs

Mais tout n’est pas mauvais sur Android. Il y a quelques années, Google annonçait l’arrivée de CameraX, un troisième API de caméra –Et avec un peu de chance, le dernier–, qui serait disponible pour tout appareil avec une version Android égale ou supérieure à Lollipop.

Dans les mots de Google, c’est un API plus cohérente et plus conviviale, qui hérite des fonctions de Camera2, mais utilise un approche plus simple basée sur des études de cas, en plus de résoudre le problèmes de compatibilité des appareils pas besoin de travail supplémentaire de la part du développeur.

Et plus important encore: l’API CameraX donne la possibilité de profitez des mêmes fonctions de caméra offertes par les applications de caméra natives de chaque mobile avec seulement deux lignes de code. Pour cela, ils sont utilisés extensions conçu pour ajouter des effets comme mode portrait, mode nuit et, surtout, traitement HDR.

Garde en tête que cette API doit être prise en charge par les appareils pour pouvoir travailler avec les applications qui l’utilisent. Par exemple, tous les appareils de la série Pixel sont pris en charge, ainsi que Mobiles Samsung à commencer par la série Galaxy S10.

Pourtant, CameraX est-il la solution aux problèmes d’applications comme Instagram, Snapchat ou TikTok sur Android? C’est probable … même si je crains que nous devions attendre.

Et est-ce que cette API est encore en développement, et bien qu’il soit possible d’implémenter les bibliothèques CameraX grâce à sa phase bêta, Google continue de recommander l’utilisation de Camera2 dans les applications.

L’entreprise elle-même a confirmé que CameraX devrait être entièrement prêt au second semestre de cette année 2021. Et si tout se passe comme prévu, les principaux développeurs devraient mettre à jour leurs applications pour prendre en charge cette API une fois qu’elle sera entièrement disponible.

