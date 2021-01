Pourquoi Instagram Reels a tragiquement éliminé le «social» des médias sociaux

La mise à jour que personne n’a demandée date de 6 mois et les utilisateurs d’Instagram sont encore pas les fans de Reels.

Instagram Reels fait partie de nombreuses mises à jour d’applications au cours des deux derniers mois qui ont fait d’Instagram moins une application de médias sociaux et plus une prise d’argent.

Instagram semble avoir oublié les principales raisons pour lesquelles les gens sont attirés par l’application: non pas pour magasiner ou regarder des influenceurs faire des danses réalisées sur d’autres plateformes, mais pour voir et interagir avec des photos.

Lorsque Reels a été lancé en août 2020, les utilisateurs ont rapidement remarqué que la plate-forme de partage de vidéos courtes était un mauvais copier-coller de TikTok.

Les plus jeunes utilisateurs d’applications avaient migré d’Instagram vers TikTok en grand nombre depuis le début de 2020 et Reels était une tentative claire pour inverser cette tendance.

Instagram espérait probablement recréer le succès qu’ils avaient eu avec leurs histoires Instagram rivales avec Snapchat en 2016, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas.

Instagram Reels est dominé par les utilisateurs vérifiés pour qui publier sur les réseaux sociaux est un travail à plein temps.

Et bien que nous aimions tous voir un influenceur faire de temps en temps une vidéo de trente secondes hautement produite, ces publications n’ont rien d’interactif ni de social.

Il y a quelque chose d’inexplicablement contre nature chez Reels. Ce ne sont pas de vraies personnes qui ont pris une caméra pour filmer quelque chose pendant leur pause déjeuner. Ce sont des vidéos planifiées et éditées par des personnes qui poussent probablement un produit sponsorisé.

La page « Pour vous » de TikTok, conçue de manière experte, permet à ses utilisateurs de trouver des farces humoristiques, des commentaires politiques et une théorie du complot sauvage en quelques parchemins, tous adaptés à vos goûts en fonction de vos interactions.

Le contenu de Charli Damelio est mélangé avec ce gars qui a toujours mis les enseignants sur écoute dans vos classes de lycée et qui publie maintenant des vidéos de lui en train de tirer des bières, nous donnant des influenceurs et la réalité dans une égale mesure.

Pendant ce temps, Reels est comme un who’s who du temple de la renommée Insta, tous avec des tiques bleues à leur nom même si vous ne les avez jamais vus de votre vie. Alors que TikTok apporte du contenu à vous, sur Reels, vous devez chercher tout ce qui vaut la peine d’être regardé.

Bien sûr, il n’y a rien de mal avec le contenu Reels hautement produit. Personne ne veut voir des images Android granuleuses et floues sur ses flux Instagram. Mais si Instagram essayait de faire appel à la génération TikTok qui troque les publications «Instaworthy» pour une approche plus spontanée de la création de contenu, elles ont échoué.

L’algorithme Reels repose fortement sur l’engagement, donc Instagram a besoin d’un coup de main pour savoir ce que vous aimez. Mais si vous n’utilisez pas la fonctionnalité, Instagram va simplement vous donner des publications avec un engagement élevé qui proviendront probablement d’une célébrité ou d’un influenceur et non de quiconque dans votre cercle social.

Cela signifie que vous n’obtenez pas de contenu, peu importe d’où il vient, mais que vous obtenez plutôt du contenu car de qui il vient.

Mais même après les premières critiques de la mise à jour de Reels, il était clair qu’Instagram n’écouterait pas les utilisateurs frustrés qui voulaient juste voir les photos de vacances et les publications d’anniversaire de leur ami.

Une mise à jour de novembre 2020 a remplacé l’ancien bouton de publication par une section consacrée aux bobines très disputées. De toute évidence, les utilisateurs partageant du contenu sur l’application n’étaient plus une priorité pour Instagram.

Cependant, ce n’était pas le seul changement, ni la mise à jour la plus antisociale. Instagram a également lancé sa fonction d’achat: un aspirant Amazon avec une interface comme Depop qui permet aux utilisateurs d’acheter des articles directement sur l’application.

Même les influenceurs sont devenus fous de celui-ci. James Charles a repris son histoire, incluse ci-dessous, pour critiquer Instagram pour avoir négligé ses utilisateurs.

« Ils ont tout déplacé et cela montre très, très clairement où se situent leurs priorités, c’est-à-dire gagner de l’argent et seulement gagner de l’argent », a déclaré Charles dans sa diatribe, « Plus important encore, les gens ne voient pas les messages sur leur propre chronologie de leur meilleur. les amis et la famille sur lesquels ils appuient sur le bouton de suivi, «

Cette fonctionnalité a été installée à l’endroit que vous utilisiez pour vérifier vos notifications, dissociant encore plus Instagram du mot «social». Les messages, commentaires et likes de vos amis sont désormais bannis dans un petit coin supérieur pour faire de la place pour plus d’argent dans le portefeuille d’Instagram.

Instagram a confirmé qu’ils prélèvent «une somme modique» sur les achats effectués dans l’application, mais la véritable monétisation vient des entreprises qui paient pour figurer en bonne place dans l’onglet Shopping.

Tout cela n’a pas seulement échoué à inverser le déclin post-TikTok d’Instagram, mais s’y est ajouté. Instagram a connu une baisse rapide de l’engagement au cours de l’année écoulée, que beaucoup ont imputé à la priorisation des publicités et des influenceurs par rapport à l’expérience utilisateur.

Instagram semble avoir oublié que les publicités ne peuvent gagner de l’argent que s’il y a de vraies personnes qui utilisent pour faire de la publicité. En s’éloignant de plus en plus d’un lieu social pour interagir, Instagram perd tout ce qui a attiré les utilisateurs en premier lieu.

