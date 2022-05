Pourquoi Indiana Jones 5 a-t-il mis si longtemps à sortir ?

La livraison prévue de »indiana jones 5 » sortira en salles en juin 2023, mais même avoir enfin une date de sortie a été l’une des productions les plus anciennes de l’industrie cinématographique, ayant jusqu’à 5 retards depuis la sortie de » Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » en 2008, date à laquelle le cinquième volet de la saga légendaire devait sortir.

Des problèmes de script au changement de propriétaire en passant par la pandémie de COVID-19, les 14 dernières années n’ont certainement pas été en faveur de la franchise »Indiana Jones ». De grands noms de participants au cinéma comme Harrison Ford, Steven Spielberg, Georges Lucas et les producteurs Franck Marshall Oui kathleen kennedyont traversé le processus de la cinquième tranche au cours des 14 dernières années, même après l’acquisition officielle de Disney en 2013.

Notamment, Spielberg a démissionné de son poste de directeur en 2020, cédant finalement les fonctions de direction au réalisateur de « Logan », James Mangold. Mangold co-écrira également avec ses collaborateurs réguliers Jez et John-Henry Butterworth, car Lucas a annoncé en 2017 qu’il ne contribuerait pas à l’histoire. Actuellement, on sait très peu de choses sur l’intrigue que prendra ce nouvel opus, mais les fans verront un Harrison Ford de 79 ans porter pour la dernière fois le fedora Indiana Jones.

Comme lors du développement d »’Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », le premier et le plus constant obstacle qui s’est opposé à »Indiana Jones 5 » était les retards de script. Lors de la production du quatrième film, Lucas a déclaré que l’histoire avait besoin de l’approbation de lui-même, de Spielberg et de Ford, une exigence qui a bloqué le quatrième film pendant de nombreuses années et s’est avérée être un problème récurrent dans le développement du cinquième film.

Ce n’est que deux mois après la sortie de « The Crystal Skull » que Lucas a commenté dans une interview les tensions qui existaient dans l’enregistrement du film, le trio ayant des différences créatives sur la direction que devrait prendre l’histoire. Lucas a expliqué qu’il regardait vers l’avenir tandis que Spielberg regardait vers le passé, avec une histoire un peu plus traditionnelle.

Cependant, contre toute attente, et après une blessure à Ford qui a arrêté la production pendant 3 mois, »Indiana Jones 5 » a terminé l’enregistrement en février 2022, avec Disney annonçant la date de sortie officielle pour le 30 février 2023, quatre ans après sa date de sortie originale, nous pourrions donc voir Indiana faire craquer son fouet une fois de plus à l’été de l’année prochaine.