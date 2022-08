Pourquoi ils ont retiré cette scène de sexe de Badly Wounded Hearts

NETFLIX

Sofia Carson a révélé la raison pour laquelle le script Purple Hearts a été modifié. C’est la fiction romantique qui a révolutionné les utilisateurs de Netflix.

©NetflixSofia Carson et Nicholas Galitzine jouent dans Broken Hearts.

À peine deux semaines se sont écoulées depuis qu’une fiction est parvenue Netflix pour révolutionner les tendances. Il s’agit de Coeurs blessés, le film qui a su se positionner parmi les plus visionnés, attirant l’attention des internautes amateurs de drames et d’histoires d’amour. Et c’est qu’il présentait une intrigue aussi captivante que sentimentale, qui captivait même les plus insensibles. Mais, même si vous ne l’avez probablement pas remarqué, il y a une scène qui a été supprimée de la bande.

Sous la direction de Elizabeth Allen Rosenbaum et avec un scénario Kyle Jarrow et Liz W. Garciaa pour protagonistes Sofia Carson et Nicholas Galitzine. Le film suit la vie de Cassie, une auteure-compositrice-interprète en difficulté, et de Luke, un Marine troublé. Par commodité, précisément à cause des avantages militaires que comporte le mariage, ils décident de se marier. Cependant, une tragédie frappe et leur fausse relation devient très réelle.

Sa sensibilité et sa manière particulière de raconter les scènes ont fait que le public l’a choisie parmi les phénomènes les plus regardés, dépassant tels que L’homme gris. Ce n’est pas seulement un excellent travail de son directeur, mais aussi de Sofia Carson, qui a été impliquée dans plus d’un rôle. En plus d’être la protagoniste, elle était chargée de chanter, d’écrire la bande originale et de contribuer de son regard aux scènes les plus intimes.

En dialogue avec ReMezcla, il a expliqué qu’il avait insisté sur la production du film pour que la seule scène de sexe dans un motel soit « d’une totale intimité et vulnérabilité », ne se concentrant pas précisément sur le physique. Non seulement cela! Mais, en plus, il a partagé que le script comprenait à l’origine une autre scène de ce type et qu’il a été modifié par un moment où Cassie et Luke se serrent dans leur lit, donnant un regard beaucoup plus tendre. « Je pense qu’il y a du pouvoir là-dedans et cela en dit long plutôt que de devenir physique. »

Elle-même a expliqué que Coeurs blessés Il parvient à échapper à l’histoire typique des fausses relations qui deviennent une vraie, pour montrer qu’il s’agit bien d’un couple qui apprend à prendre soin l’un de l’autre et, par conséquent, d’eux-mêmes. « Avant, ils sentaient qu’ils pouvaient se sauver ou que laisser quelqu’un d’autre entrer les faisait se sentir moins bien »il expliqua. Cependant, la romance est à la surface dans chaque scène.

