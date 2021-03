Pourquoi ils considèrent Un prince à New York 2 comme une suite ratée et décevante

Un prince à New York 2 Il a généré de nombreuses attentes avec sa première ce vendredi sur l’écran d’Amazon Prime Video. Le film de Eddie Murphy 33 ans plus tard, est venu rééditer le classique des années quatre-vingt et la sortie s’est étendue sur plusieurs générations. Cependant, une fois publié, il a provoqué des critiques mitigées et certains l’ont décrit comme « suite ratée et décevante ». Parce que?

L’intrigue reprend l’histoire du prince Akeem Joffer, qui devient le roi de Zamunda après le décès de son père Jaffe. Le nouveau monarque craint qu’il n’ait pas d’héritier masculin et il découvre que lors de sa visite à New York en 1988, il a eu un fils bâtard. Retour aux États-Unis et retrouve son premier-né pour commencer une série de conflits avec sa famille d’origine.







Le film a de nombreuses références au premier et a également le retour de certaines de ses figures telles que Salle Arsenio (Semmi), Shari Headley (Lisa McDowell), John Amos (Cleo McDowell) et James Earl Jones (Jaffe Joffer). Il contient également les apparences de Jermaine Fowler (Lavelle), Leslie Jones (Mary) et Tracy Morgan (Reem). Parmi ses camées, rien de moins que Morgan FREEMAN.

Déception totale « Un prince à New York 2 », première fois qu'Amazon me déçoit 🙁 – Elias (@ elias_sm96)







Si vous allez voir A Prince à New York 2, faites-le avec de faibles attentes, c'est faible, juste un hommage à 1 et rien de plus. – MarceWololoo (@BomperoBompero)







Avis sur A Prince in New York 2 sur Amazon Prime Video

Un jour après sa première, Un prince à New York 2 il est déjà critiqué par des spécialistes et certains sont très durs. Pour lui USA aujourd’hui, il s’agit de « une suite ratée et décevante », Vautour indiqué que « Il ne semble pas que les cinéastes aient écrit un nouveau scénario, ils ont juste réécrit l’ancien scénario. », Mélange de cinéma il a dit que « l’histoire utilisée pour mettre en place cette suite est faible », Variété exprimé que « la sensibilité de la suite a si peu évolué », pour Espinof « Il n’apporte rien de particulier qui justifie son existence » Oui La scène du film assuré que « le film prend trop de temps pour arriver à une leçon simpliste ».

Vous n'avez pas encore vu Un prince à New York II? Jewel, continuez comme ça. – Maria Feminator Rossi (@FerRadio)







Les cotes n’étaient pas non plus très propices parce que IMDB lui a donné une note de 5,6 sur 10, tandis que Rotten Tomatoes lui a donné un taux d’approbation de 51%. Cette dernière partition était accompagnée d’un texte dur: « Un prince à New York 2 rappelle au public qu’il y a une ligne tout aussi fine entre la suite et le rechapé ».

Le film tente de donner un clin d’œil à l’original de 1988, mais il a un argument qui a également été remis en question par les fans. Sur les réseaux sociaux, il y a également eu des commentaires négatifs en raison de l’intrigue simpliste que les scénaristes ont choisie pour cette suite. En revanche, parmi les compliments les plus importants, il y avait la performance des acteurs, des costumes et de la musique.