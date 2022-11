Pourquoi il n’y a pas eu de nouveaux films dans la franchise du vendredi 13

Le dernier film sorti de »Vendredi 13 » était en 2009, servant de redémarrage de la franchise à une époque où les remakes de divers films d’horreur faisaient fureur. Malgré ses mauvaises critiques, le film a réussi à tirer un peu au box-office, même si c’était la dernière fois que nous avons vu Jason Vorhees sur grand écran.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la franchise « Vendredi 13 » n’a pas eu de nouveaux films, non pas à cause de son mauvais accueil, mais à cause d’une bataille juridique sur les droits de la saga entre l’écrivain Victor Miller Oui Seab S Cunninghamréalisateur du film original de 1976. Miller a écrit le scénario du film de 2009 et, en raison de modifications du droit d’auteur, il a estimé qu’il devrait bénéficier des revenus de la franchise que Cunningham avait gagnés pendant des années.

Cette bataille juridique a conduit à l’absence de nouveau film ou série « Vendredi 13 » pendant plus d’une décennie, bien qu’il y ait eu diverses idées pour produire une nouvelle suite, y compris le fanatique de la franchise LeBron James, mais rien n’a pu être spécifié en raison de la demande.

Au final, c’est Miller qui a remporté les droits de la franchise « Vendredi 13 », mais il n’a obtenu que les droits du premier film, il ne pouvait donc utiliser que les éléments présentés dans cet épisode. Cela inclut Camp Crystal Lake, Pamela Vorhees et son fils, Jason, mais les éléments des films de suite n’ont pas pu être utilisés.

Après toute cette bataille juridique, les fans pourront bientôt voir la série »Lac de cristal », une préquelle du premier film »Vendredi 13 » qui aura pour objectif principal le camp du même nom. Selon les rapports de production, la série sera libre d’utiliser n’importe lequel des éléments de la franchise, malgré le fait que Miller n’a rien à voir avec les prochains épisodes.

»Crystal Lake » sera développé par la société de production A24 et arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming paon. Une date de sortie officielle n’est pas connue pour le moment.