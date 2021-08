Pourquoi Horatio Sanz est-il célèbre et quelle est sa valeur nette ?

King Of Dreams - Matelas 70x190 Mousse Poli Lattex Indéformable - 20 cm - Déhoussable - Soutien Souple + Oreiller à Mémoire de Forme valeur 89 Û 70

Déhoussable Housse Lavable Soutien Souple + Oreiller à Mémoire de Forme valeur 89 Û OFFERT - Hauteur 20 cm - Faces de couchages réversibles et ‰me en mousse POLI LATTEX brevetée indéformable Il est Déhoussable facilement avec Fermeture éclair sur 3 C™tés et la Housse Strech Hyper Respirante élastique en Polyester est Lavable à 30 ¡ Il a un Accueil Moelleux pour un repos idéal Garanti 5 ans et une bonne indépendance de couchage C'est un élixir de bien-tre Une durée incroyablement longue caractérise le produit et ses performances matelas certifié Certi-pur et OEKO-TEX STANDARD 100 sans CFC - ‰me de 17cm - matelas livré roulé + Oreiller 60x60 cm Mousse à Mémoire de Forme 55 Kg/m3 sensible à la chaleur et auto-modelant Il réduit les points de pression et garantit un soutien optimal de la zone des cervicales ERGONOMIQUE - 80 % Flocons de mousse viscoélastique à Mémoire de Forme - 20 % de fibres polyester - ANTIBACTERIEN - PAS DE CFC - INDEFORMABLE - ANTI TRANSPIRANT - SANS COLLE