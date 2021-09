Pourquoi Hollywood continue de lancer des adultes pour jouer des lycéens dans des films

La tentative d’Hollywood de faire de Ben Platt, 27 ans, un adolescent de 17 ans cette année Cher Evan Hansen a tellement étiré les limites de la crédibilité que les producteurs ont été contraints de vieillir l’acteur en post-production pour sauver la face et ont été fortement ridiculisés pour cela.

Pourtant, tout au long de l’histoire de l’industrie cinématographique, les directeurs de casting ont toujours choisi des acteurs qui sont clairement beaucoup trop vieux pour jouer des lycéens pour faire exactement cela.

Andrew Garfield et Tobey Maguire du Homme araignée les films étant deux exemples marquants, et moins on en dit sur le casting de Grease, mieux c’est

D’accord, mais est-ce que quelqu’un d’autre est perturbé par la bande-annonce de DEH ??? Je n’essaie pas d’être méchant, Ben Platt est magnifique, mais… pourquoi son visage ressemble-t-il à ça ?? Ont-ils fait des trucs bizarres de cgi ou de maquillage ou quelque chose comme ça ? Parce qu’il est discret, il n’a pas l’air humain… pic.twitter.com/I0dVVFt4yh

– ree (@mbv429) 20 mai 2021

Alors, pourquoi cela continue-t-il de se produire ? Eh bien, il y a plusieurs raisons – dont la plus importante est le droit du travail.

Étant donné que les adolescents ne sont pas légalement des adultes, ils ont des limites sur la durée pendant laquelle ils sont autorisés à travailler en une seule journée.

En Californie par exemple, les mineurs ne sont pas autorisés à travailler plus de cinq jours d’affilée, et doivent également équilibrer leur éducation avec les exigences de la production cinématographique, ce qui peut conduire à un conflit d’horaires.

De même, si la partie impliquée nécessite beaucoup de cascades ou de travail physique, il est souvent beaucoup moins cher d’assurer un acteur adulte (sans parler de trouver un cascadeur d’une taille et d’une carrure similaires) que de payer une prime pour assurer un mineur, ce qui signifie que le casting une personne légèrement plus âgée peut également potentiellement maintenir les coûts de production beaucoup plus bas.

Toby Maguire – qui n’était clairement pas un adolescent à ce stade – en tant que Spider-Man. Crédit : Sony

Donc, d’un point de vue financier, au lieu d’avoir l’authenticité qu’un véritable adolescent peut apporter à un rôle, la plupart des productions préfèrent emprunter la voie de la facilité et choisir un acteur légèrement plus âgé afin que ces restrictions supplémentaires ne s’appliquent pas.

En dehors de cela, il y a aussi le fait que l’adolescence elle-même, caractérisée par des changements corporels rapides et imprévisibles, est elle-même un obstacle pour les réalisateurs et les scénographes qui doivent maintenir une stricte continuité sur le plateau entre les prises.

« La réalité vécue de la puberté ne passe pas bien à l’écran », a déclaré Rebecca Feasey, qui enseigne les études sur le genre, les médias et le cinéma à l’Université de Bath Spa au Royaume-Uni.

« Il ne s’agit pas d’esthétique, mais plutôt de continuité-continuité qui serait remise en cause par le développement des corps et l’approfondissement des voix. »

Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que la franchise Harry Potter, qui a vu toutes ses pistes grandir devant la caméra avec des résultats mitigés.

Rupert Grint et Daniel Radcliffe avaient quelques années de plus que l’âge de leur personnage dans la franchise Harry Potter. Crédit : Warner Bros

« Nous avons tous vécu notre puberté devant la caméra. Vous voyez en quelque sorte tout. C’est très grinçant. »

Ce point de vue a été partagé par la co-vedette Daniel Radcliffe, qui a déclaré qu’il était toujours « intensement gêné » par certains de ses premiers rôles dans la série.

Mais le sort des stars de Harry Potter souligne également un autre point clé : si le film se déroule dans une école, tous les acteurs impliqués doivent avoir à peu près le même âge.