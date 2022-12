Pourquoi Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman

Bien que de nombreux fans aient été enthousiasmés par le retour de Henry Cavill en tant que Superman, il semble que l’acteur ne reviendra pas en tant que personnage dans une suite de »homme d’acier ». Grâce à son compte Instagram officiel, Cavill a confirmé qu’il avait été en réunion avec James Gunn Oui Pierre Safran où ils ont confirmé qu’il ne reviendrait pas.

« Je viens d’avoir une rencontre avec James Gunn et Peter Safran et c’est une triste nouvelle pour tout le monde. Après tout, je ne reviens pas en tant que Superman. Après que le studio m’ait dit d’annoncer mon retour en octobre, avant qu’il ne soit embauché, cette nouvelle pas le plus facile mais c’est la vie », a écrit Cavill dans un post.

« La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes », a-t-il poursuivi.

De la même manière, il en a profité pour remercier les fans qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. « À ceux qui m’ont soutenu au fil des ans… nous pouvons pleurer un peu, mais nous devons nous rappeler… Superman existe toujours. Tout ce qu’il représente existe toujours, et les exemples qu’il nous donne sont toujours là. Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que Superman représente ne le sera jamais. Ce fut un voyage amusant avec vous tous, vers l’avant et vers le haut.

Bien que Cavill ne fasse pas partie de l’univers DC de Gunn et Safran, il a été confirmé que les deux travaillent sur un nouveau film de personnage, se concentrant sur « une première partie de la vie de Superman ». Le projet sera l’un des premiers sur lesquels ils travailleront avec Gunn écrivant le script.

De même, Gunn a déclaré que Cavill pourrait revenir dans le futur pour participer à l’univers DC. « Nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir », a-t-il déclaré.

Henry Cavill a d’abord incarné Clark Kent dans le film »Man of Steel » en 2013, pour ensuite participer à »Batman v Superman : Dawn of Justice » en 2016 et »Justice League » en 2017. Récemment, l’acteur a fait une apparition dans la scène post-générique de »Black Adam », où vous pouvez voir le personnage de Dwayne Johnson avec Superman.

Il a été confirmé en octobre 2022 que Warner Bros. prévoyait une suite de Man of Steel, mais elle a fini par être abandonnée lorsque Gunn et Safran ont pris la tête de DC Studios.