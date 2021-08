Pourquoi Heidi Klum est-elle si populaire de nos jours ?

Piscine gonflable 51 * 33,5 * 19,7 pouces en taille réelle famille gonflable Piscine-Durable Populaire-skytool

Caractéristiques: 1. Piscine gonflable: La piscine gonflable rectangulaire est plus grande, plus longue, plus large et plus profond que la plupart des autres piscines hors sol gonflables. 2. Backyard amusant pour tout le monde: La grande piscine gonflable peut accueillir jusqu'à aux adultes et aux enfants. Ceci est une piscine gonflable de taille familiale où vous pouvez vous asseoir et il est assez spacieux pour la baignade. 3. L'inflation rapide: Une immense piscine destinée à soutenir l'inflation rapide pour le plaisir rapide. piscines gonflables taille adulte sont compatibles avec la plupart des pompes électriques (à l'exception des pompes à eau). 4. épais et durable: la piscine gonflable en matière de PVC, anti-UV, il est plus épais, plus fort et plus résistant à la perforation. La description: Cette piscine gonflable est sûr et durable, ce qui permet aux enfants de la famille et profiter d'un moment heureux en été. Caractéristiques: Style: trois couches Matière: PVC Taille: 130 * 85 * 50cm Objets concernés: enfants / adultes Emballage inclus: 1 * piscine gonflable Remarques: 1. S'il vous plaît permettre erreur 0-1 pouces grâce à la mesure manuelle. Merci pour votre compréhension. 2. moniteurs ne sont pas calibrées même, couleur de l'article affiché dans les photos peut montrer un peu différent de l'objet réel.