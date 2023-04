Pourquoi HBO Max devient Max et ce que cela signifie pour les abonnés : nouveaux prix, catalogue et date de sortie

12 avril, HBO Max a fait de nombreuses annonces importantes pour la plateforme de streaming. Ils ont non seulement dévoilé de nouveaux projets tels que le redémarrage de « Harry Potter »mais aussi la relance qu’aura la page portant le nom de Max, après la Fusion entre Warner Bros et Discovery. Si vous avez un abonnement, voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Depuis 2022, lorsque la fusion des deux sociétés a été annoncée, on soupçonnait qu’il y aurait des changements sur leurs plateformes respectives. À l’époque, on avait émis l’hypothèse que HBO pourrait disparaître, mais la société a confirmé que ils changeraient leur nom en Max Héinclura le contenu des deux plateformes.

D’un côté, les séries de haute qualité seront préservées tels que « Maison du Dragon », « Succession » et « Le dernier d’entre nous »mais le contenu Discovery Plus comme les émissions culinaires et les émissions de téléréalité de chaînes comme TLC et Food Network sera également disponible.

« Succession » est l’une des séries HBO Max les plus populaires (Photo: HBO)

HBO MAX AUGMENTERA-T-IL SES PRIX APRÈS SON RELANCEMENT EN TANT QUE MAX ?

La nouvelle plate-forme appelée Max aura nouveaux niveaux de paiements, bien que les prix de base ne changent pas réellement. Les seules variantes sont un troisième projet et que la modalité la plus économique implique la ajout de publicité. De même, il ne peut être joué simultanément que sur deux appareils, sans possibilité de téléchargement.

Max Ad-Lite pour 9,99 € par mois : comprend deux appareils, avec publicités et sans téléchargements.

comprend deux appareils, avec publicités et sans téléchargements. Max Ad Free pour 15,99 € par mois : deux appareils, pas de publicités et de téléchargements.

deux appareils, pas de publicités et de téléchargements. Max Ultimate Ad Free pour 19,99 € par mois : quatre appareils, pas de publicité, résolution 4k et téléchargements.

La différence entre le Ad Free est que le niveau Ultimate est le seul où vous pouvez profiter Contenu Ultra HD 4K.

LES LISTES DES ABONNÉS ACTUELS SERONT-ELLES SUPPRIMÉES ?

Selon ce qu’ils ont expliqué, les abonnés actuels de HBO Max ne seront pas affectés par le stockage de leurs séries et films préférés. alternatives comme « Ma liste » et « Continuer à regarder » ne seraient pas modifiés.

QUAND HBO MAX VA-T-IL JUST MAX?

Le nouveau service de streaming appelé Max sortira le 23 maibien que ce ne soit que pour lui publique aux États-Unis.

En attendant, ce projet devrait atteindre L’Amérique latine fin 2023 et vers le continent européen début 2024.