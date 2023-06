Pourquoi Harry Potter a eu un tel impact selon Natalia Tena

Cela fait 26 ans que JK Rowling a publié le premier Harry Potter livre, Harry Potter à l’école des sorciers, mais la saga reste toujours plus pertinente que jamais. Après sept livres, huit films, des parcs à thème, du merchandising et même des retombées dans divers formats, il semble que le garçon qui a vécu ait atteint le sommet pour ne plus jamais redescendre.





Avec un nouveau projet lié à la franchise en préparation, qui racontera l’essentiel mais cette fois sous forme de série pour Max, beaucoup se demandent comment la franchise parvient toujours à avoir un tel impact et à rallier chaque jour des fans du monde entier malgré le passage. des années.

Natalia Tena, l’une des actrices qui ont participé à l’adaptation cinématographique des livres de Rowling en jouant Nymphadora Tonks, pense avoir la réponse et l’a partagée dans une interview avec Coming Soon :

« Ouais. Je fais quelques conventions et c’est toujours très agréable car on rencontre des fans. Mais en même temps, beaucoup de gens, ils ont peut-être un personnage préféré, mais c’est plutôt qu’ils ne pensent pas vraiment à toi. Ils pensent au monde et je pense que le monde est ce qui obsède tout le monde, vraiment. Je pense que Harry Potter fonctionne si bien parce qu’au fond, si vous y réfléchissez, il s’agit d’un enfant qui souffre de maltraitance et qui trouve sa famille non pas dans sa famille, mais dans ses amis. Je pense que c’est un message tellement incroyable et, évidemment, il est associé à la magie, que nous voulons tous être réelle, nous tous. Et cela va de pair avec le fait d’essayer également de traiter la mort, c’est pourquoi je pense que c’est une chose si réussie. Parce qu’il fait toutes ces choses pour les enfants, mais aussi pour les adultes.

Harry Potter a également eu un impact énorme sur ses stars

La saga Harry Potter a non seulement marqué un avant et un après dans la culture pop, elle a également réussi à changer la vie d’une grande partie des acteurs et actrices qui ont fait partie de l’adaptation cinématographique.

Bien qu’une partie du casting des films soit composée de célébrités déjà établies telles que Maggie Smith ou Ralph Fiennes, c’était aussi l’occasion idéale pour de nouveaux visages du monde du théâtre de briller et d’obtenir le coup de pouce dont leur carrière avait besoin.

De toute évidence, les exemples les plus clairs sont Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, les principaux protagonistes de l’histoire qui ont joué Harry, Hermione et Ron. Mais pour Tena, ce fut aussi un tournant dans sa carrière. Cependant, il était difficile pour l’actrice de réaliser à quel point cela changerait sa vie de faire partie de la saga lorsqu’elle a rejoint le projet pour la première fois :

« Mais je n’avais toujours pas regardé les films et je n’étais pas du tout nerveux à ce sujet quand je suis entré. Ce n’est que lorsque je suis arrivé au studio et que j’ai vu à quel point il était grand. Et en fait, quand je suis allé à la première première, c’est à ce moment-là que je me suis dit… quand j’ai fait le sixième film alors que j’y étais déjà, c’est à ce moment-là que je me suis dit: « Oh mon Dieu. » Je l’ai un peu ressenti parce qu’avant ça, je me disais : ‘Est-ce que ce n’est pas un film pour enfants bizarre ? Je ne comprends pas vraiment. Et puis tout à coup, j’ai pu voir visuellement l’impact des gens, des paparazzi et des fans et je me suis dit : « D’accord, je suis entré dans une autre dimension. »

Après Harry Potterl’actrice a eu l’opportunité de rejoindre une autre franchise importante, Game of Thrones, où elle a joué Osha, l’un des sauvageons vivant au-delà du mur. Récemment, elle a fait partie d’une autre saga à succès, rejoignant les chats de Jean mèche 4.