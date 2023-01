Pourquoi Harrison Ford a décidé de participer aux films Marvel

La star de »Indiana Jones » et »Star Wars », Harrison Forda expliqué pourquoi il avait pris la décision de rejoindre l’univers cinématographique Marvel, en commençant par la première de »Captain America : nouvel ordre mondial ».

Dans une interview, Ford a évoqué son implication en tant que Thunderbolt Ross aux studios Marvel, affirmant qu’il était prêt à relever un nouveau défi. « Hé, écoutez, j’ai fait beaucoup de choses. Maintenant, je veux faire certaines des choses que je n’ai pas faites. » Lorsqu’on lui a demandé s’il filmerait des scènes avec Thunderbolt se transformant en Red Hulk, l’acteur n’a tout simplement pas commenté.

Ford a été officiellement jeté dans »Captain America : New World Order » en tant que général Thaddeus »Thunderbolt » Ross il y a quelques mois, un film dont la sortie est prévue le 3 mai 2024. L’acteur remplacera Guillaume Blesséqui est décédé plus tôt cette année et qui avait déjà joué le personnage de »The Incredible Hulk. »

Hurt n’est pas réapparu avant »Captain America: Civil War » en 2016 avant d’apparaître dans trois films de la franchise dont »Avengers: Infinity War », »Avengers: Endgame » et »Black Widow ». » ‘.

Le personnage de Thunderbolt Ross a fait sa première apparition dans les bandes dessinées Marvel dans »The Incredible Hulk # 1 » en 1962. Créé par Stan Lee et Jack Kirby, Ross est un ancien lieutenant général de l’armée américaine qui a également été secrétaire d’État. sous le président Matthew Ellis.

Alors qu’il était en charge du projet d’amélioration de la force biotechnologique, il décide de siphonner l’énergie prise à Bruce Banner / Hulk dans une expérience scientifique qui a mal tourné, le transformant en Red Hulk.

Après avoir joué le rôle de Ross dans « New World Order », Ford reprendra le rôle dans le film « Thunderbolts ». Protagonisée par Anthony Mackie Comme Sam Wilson, qui a endossé le rôle de Captain America, New World Order devrait commencer le tournage à l’été 2023.