Pourquoi Halsey n’aime pas que les fans disent qu’elle les a rendus homosexuels

Halsey est ouvertement bisexuelle depuis des années, cependant, elle n’apprécie pas toujours la façon dont les gens réagissent à son portrait des relations de même sexe. Parfois, les fans lui disent qu’elle les a rendus homosexuels. Voici pourquoi elle conteste cela.

Halsey | David Crotty / Patrick McMullan via Getty Images

Halsey a lancé ce clip pour bouleverser son label

Le morceau «Ghost» de Halsey est une chanson inhabituelle car il y a deux vidéoclips pour elle. L’une d’elles montre Halsey en train de devenir intime avec un homme dans une chambre d’hôtel avant d’être arrêté. L’autre vidéo est plus soignée. Il met en scène Halsey et une autre femme qui deviennent intimes tout en portant des perruques de couleur néon. Dans une interview avec Popjustice, Halsey a révélé qu’elle décrivait une relation lesbienne dans cette dernière vidéo pour des raisons sociales.

«J’ai mis en place la vidéo ‘Ghost’ et c’est [about] cette relation lesbienne », dit-elle. «Je suis bisexuel, c’est donc l’occasion pour moi de retirer l’hétéronormativité de ce monde de médias et de culture et bla bla bla. En outre, la chanteuse a déclaré qu’elle avait décidé qu’elle devrait avoir un intérêt amoureux féminin dans la deuxième vidéo parce que les gens de Capitol Records voulaient qu’elle ait un intérêt amoureux masculin et qu’elle voulait les contrarier pour avoir supposé que son intérêt amoureux devrait être masculin. Elle s’est décrite comme l’avocate du diable.

Comment le monde a réagi à ‘Ghost’

Alors, le clip de « Ghost » l’a-t-il propulsé au sommet des charts? La piste n’a pas du tout réussi à figurer sur le Billboard Hot 100. Bien que le clip vidéo n’ait pas fait de la chanson un succès radiophonique, un certain nombre de femmes ont déclaré que Halsey les rendait gay.

Qu’est-ce qui a bouleversé Halsey à propos de la réaction au clip lesbien de « Ghost »

Halsey n’est pas fan de cette réponse. «Ensuite, les commentaires sous la vidéo sont« Halsey m’a rendu gay »,« Halsey est tellement sexy, elle m’a rendu gay »et ils ne comprennent pas qu’à travers cette culture hyper-sexualisée, ce qu’ils pensent faire, c’est accepter de l’homosexualité et ce qu’ils font vraiment, c’est insinuer que le gay est quelque chose que l’on peut devenir, et c’est contre-productif pour mon MO », a-t-elle déclaré. «Mon MO est de le normaliser, de le faire comprendre. Des commentaires comme ça viennent de cette nature hyper-sexualisée d’Internet, de ce politiquement correct hypersensible et de ce monde fou et fou de la conscience. Je pense que c’est positif, mais il y a des produits qui ne sont pas positifs, comme des enfants qui disent: «Halsey m’a rendu gay». Je comprends ce que vous essayez de faire, mais c’est contre-productif parce que vous ne comprenez pas.

Halsey a dépeint des personnages LGBT de manière franche et décontractée à plusieurs reprises après la sortie de «Ghost». Elle discute des relations homosexuelles dans les paroles d’autres singles comme «New Americana», «Bad at Love» et «Strangers», un duo avec l’ancien membre de Fifth Harmony Lauren Jauregui. Halsey veut voir les personnes LGBT représentées dans les médias – elle n’est tout simplement pas à l’aise avec certaines des façons dont les fans réagissent à cette représentation.