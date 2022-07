Pourquoi Guillermo del Toro n’a-t-il pas réalisé de film Harry Potter ?

La « franchise cinéma »Harry Potter » a fini par recruter un grand nombre de réalisateurs au cours des huit parties originales, mais bien d’autres étaient également sur le point de faire partie du plus grand phénomène culturel du 21e siècle. Tel est le cas de l’un des réalisateurs les plus emblématiques de l’ère moderne du cinéma, avec Guillermo del Toro presque assis dans le fauteuil du réalisateur pour »Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban ».

Alors que le style du réalisateur aurait probablement parfaitement convenu à l’histoire de « Harry Potter », cela aurait pu coûter au public certaines des meilleures œuvres du cinéaste. Del Toro a admis qu’il n’y a qu’un seul film sur lequel il regrette de ne pas avoir travaillé : »Harry Potter ». Même si l’opportunité s’est présentée dans « Le prisonnier d’Azkaban », Del Toro a de nouveau montré son intérêt à travailler sur les derniers films de la franchise.

Il a été Chris Colomb celui qui a réalisé les deux premiers films, »Harry Potter à l’école des sorciers » et »Harry Potter et la chambre des secrets ». Après que Columbus se soit retiré du projet, Warner Bros. a parlé à de nombreux réalisateurs de la possibilité de prendre les rênes du troisième volet. Le réalisateur potentiel le plus excitant que la société a approché était Del Toro, le réalisateur se sentant en fait comme un fan de la série de livres et avait déjà une idée précise de la façon dont il aborderait le matériau.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘The Munsters’, un film de Rob Zombie : bande-annonce et casting complet







Cependant, dans une interview, del Toro a expliqué qu’à l’époque, ses idées pour l’histoire étaient beaucoup plus sombres que ce que la série voulait représenter à ce moment-là, le faisant hésiter sur la façon d’aborder le projet. En fait, adapter sa propre vision au monde établi par Colon n’intéressait pas del Toro, c’est pourquoi il a rejeté « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban », bien qu’il ait été crucial pour convaincre son ami et co-réalisateur. Alphonse Cuaron d’intervenir dans la nouvelle tranche.

Puis, au fil du temps, del Toro a été ramené aux thèmes les plus sombres de la série de films, accordant une attention particulière au travail sur « Harry Potter et les reliques de la mort », mais à la fin, Warner Bros. a décidé de lui donner le papier. David Yachts qui a mis fin à l’une des sagas les plus populaires et les plus influentes du monde du cinéma.

Pourtant, il aurait été intéressant de voir l’approche de del Toro sur l’histoire de « Harry Potter ». Le style visuel de Del Toro se serait bien associé à la direction prise par les films Potter, car ils ont acquis un niveau beaucoup plus mature qui manquait aux deux premiers films, avec des tons beaucoup plus brillants et une histoire quelque peu enfantine. « Harry Potter » de Del Toro aurait également probablement mis en évidence les créatures et les attributs magiques du monde d’une manière plus pertinente.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Smile’, film d’horreur : avant-première, distribution complète et intrigue

Gardez à l’esprit que le tournage de »Harry Potter » aurait détourné l’attention de del Toro de son adaptation de »enfer garçon », sorti la même année que »Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban ». En fait, si del Toro était devenu le seul réalisateur de la série Harry Potter, une grande partie de sa production du 21e siècle aurait été définie par cette série, ce qui l’aurait empêché de diriger Le Labyrinthe de Pan, développant des propriétés comme ‘ ‘Pacific Rim »ou gagner un Oscar pour »La forme de l’eau ».