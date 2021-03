Pourquoi GTA 5 sur PS5 sera plus qu’un simple «  port simple  »

Grand Theft Auto V est toujours l’un des plus gros jeux au monde, malgré sa première sortie sur PlayStation 3 en 2013. À ce jour, la version a expédié plus de 140 millions d’unités, et ce nombre ne fera qu’augmenter lorsque Rockstar apporte le titre à la PS5 plus tard cette année. Et s’exprimant dans le cadre d’une conférence plus tôt cette semaine, telle que transcrite par VGC, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, a laissé entendre que les fans peuvent s’attendre à plus qu’un simple «portage».

« Nous avons fait [remastering] différemment de la concurrence – nous ne nous contentons pas de porter les titres, nous prenons en fait le temps de faire le meilleur travail possible afin de rendre le titre différent pour la nouvelle version, pour la nouvelle technologie sur laquelle nous la lançons, »il expliqué. «Ainsi, nous améliorons la technologie, nous améliorons les visuels et nous améliorons les performances. Et c’est pourquoi je pense que nos titres remasterisés fonctionnent généralement si bien. »

Un exemple récent est Mafia: Definitive Edition, que le développeur Hangar 13 a reconstruit à partir de zéro pour PS4, par opposition au simple portage sur l’original PS2. « GTA 5 était un porte-étendard lors de son lancement, il a continué à être le porte-étendard de la deuxième génération, nous verrons comment Grand Theft Auto fera dans la prochaine génération », a-t-il poursuivi. « De toute évidence, je suis convaincu que Rockstar va offrir une expérience formidable, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne faites qu’un simple portage. »

Nous savons déjà que la version nouvelle génération de GTA Online comportera du contenu non disponible sur les plates-formes de dernière génération, et Rockstar a également laissé entendre que son gameplay sera «plus réactif». Bien sûr, vous pourrez le découvrir par vous-même, car le mode multijoueur très populaire sera gratuit pour les abonnés PS Plus à télécharger au lancement. Qu’espérez-vous pour la version PS5 de GTA 5? Volez une voiture dans la section commentaires ci-dessous.