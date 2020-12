Pourquoi Glenn Close a «  méprisé  » la fin de «  l’attraction fatale  »

Attraction fatale est un film notoirement dépassé. Beaucoup de gens pensent que le film stigmatise injustement les personnes atteintes de maladie mentale. Il dépeint le personnage de Glenn Close comme un méchant, plutôt que comme une femme mentalement perturbée. Et comme Close n’a jamais été fan de la façon dont Alex Forrest est dépeint, elle est ouverte à l’idée de refaire le film de 1987. Seulement cette fois, cela se ferait à travers son point de vue.

Personne ne pensait que Glenn Close était parfait pour le rôle au début

Avant que Close n’ait auditionné pour le rôle d’Alex Forrest, personne ne pensait qu’elle obtiendrait le rôle. D’une certaine manière, ils ne la laissent auditionner que par courtoisie. Mais la vérité est que les producteurs pensaient qu’elle ne serait pas la bonne personne. Pourquoi? Parce qu’avant Alex, elle ne jouait que des rôles bienveillants. Elle était classée comme la «gentille fille» à Hollywood, il lui faudrait donc beaucoup de temps pour jouer un personnage aussi complexe.

Mais une fois qu’ils ont vu son audition, ils ont su à quel point Close était une puissance. Ils l’ont immédiatement jetée après.

Glenn Close détestait le fait que son personnage soit si fortement vilipendé

Dans le montage final du film, Close apparaît comme une femme folle unidimensionnelle qui fait bouillir des lapins et kidnappe des enfants. Elle est tourmentée tout au long du film, bien qu’elle ait clairement besoin d’aide.

Mais au départ, Alex Forrest a eu un sort moins brutal. Selon Vanity Fair, la fin originale avait «une finale rédemptrice qui a mis le film fermement du côté d’Alex». Dans cette version, Alex se suicide, un peu comme dans sa pièce préférée Madame Butterfly. Mais le public des tests n’a pas aimé cette fin. Au lieu de cela, ils voulaient qu’Alex soit puni pour avoir joué avec la famille Gallagher.

Ainsi, quand Close a appris qu’elle devrait refaire la fin, elle a eu un match houleux avec le réalisateur et Michael Douglas.

«Six mois après la fin du tournage, j’ai reçu un appel disant que nous devions refaire le tournage», a-t-elle déclaré au New York Times. «Je me suis battu pendant deux semaines. Cela allait faire d’un personnage que j’aimais un psychopathe meurtrier. J’étais en réunion avec Michael, Stanley et Adrian. J’étais furieux!

Glenn Close veut refaire ‘Fatal Attraction’ mais du point de vue d’Alex

Avec une augmentation des émissions de télévision telles que Ex petite amie folle et Orange est le nouveau noir, nous obtenons enfin le point de vue des personnages que la société préférerait méconnaître.

Enfin, nous voyons une image appropriée des femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale, et nous pouvons en être témoins leur côté des choses qui les dépeint sous un jour plus sympathique. Lorsqu’il s’agit d’Alex Forrest, elle n’a jamais l’occasion de partager son point de vue. Et à cause de cela, Close aimerait faire un remake de Attraction fatale, du point de vue d’Alex.

Elle dit à Deadline: «Je pense qu’il serait intéressant de prendre l’histoire exacte en gros et de le faire de son point de vue. Je pense qu’elle était devenue une figure tragique, plutôt que perçue comme une figure maléfique.