Pourquoi Glass Onion est intitulé d’après une chanson des Beatles

L’écrivain et réalisateur rian johnsonqui est sur le point d’être publié »Oignon de verre : une histoire à couteaux tirés », a récemment révélé pourquoi il avait décidé de lui donner le nom d’une chanson de les Beatles à sa suite, affirmant que lorsqu’il planifiait la suite, il n’avait même pas de titre pour l’histoire.

Dans une interview, Johnson a expliqué comment il avait eu l’idée du titre lors de l’écriture du scénario. « J’en suis arrivé à un point où j’ai eu l’idée d’une métaphore centrale à laquelle Benoit Blanc pourrait se raccrocher pour une idée. Quelque chose qui était en verre. Quelque chose qui était en couches, mais le centre était bien en vue, etc. ».

Il a poursuivi : » Et j’ai pensé, d’accord, eh bien, le milliardaire aura une île, et peut-être qu’il aura une structure en verre, alors… est-ce un château de verre ? Est-ce un palais de verre ? J’ai donc littéralement ouvert l’application musicale sur mon téléphone et recherché le mot « Glass », et « Glass Onion » est apparu. »

C’est alors que Johnson s’est rendu compte que »Glass Onion » était le titre parfait pour la suite de »Knives Out ». Cependant, il a été surpris lorsqu’il s’est rendu compte que personne ne savait que le titre faisait référence à une chanson des Beatles.

« J’ai toujours été étonné, quand il a montré le scénario, du nombre de personnes qui ne savaient pas que c’était une chanson des Beatles », se souvient-il. « Je pensais que tout le monde connaissait ‘Glass Onion’, mais je suppose que non. »

La chanson »Glass Onion » a été écrite et composée par John Lennon avec Paul McCartneet, inclus dans l’album éponyme de 1968 mieux connu sous le nom d’album blanc. Lennon a écrit la chanson pour confondre délibérément ceux qui ont essayé d’analyser les paroles des Beatles, englobant des thèmes d’autres chansons telles que » I Am the Walrus « .

De même, » Glass Onion » faisait référence à d’autres chansons comme » Strawberry Fields Forever », » Lady Madonna », » The Fool on the Hill » et » Fixin a Hole ». Après sa sortie, Lennon a déclaré: « J’ai ajouté la phrase » le morse était Paul « , juste pour confondre un peu plus tout le monde. Cela aurait pu être » le terrier est Paul « , je veux dire, c’est juste un peu de poésie. »

Le titre de la chanson cadre très bien avec la suite de Knives Out, puisque »Glass Onion » suivra à nouveau le détective Benoit Blanc essayant de résoudre un nouveau mystère. Le film sera disponible sur Netflix le 23 décembre, avec des représentations de Daniel Craig Oui Edouard Norton.