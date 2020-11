Pourquoi George Clooney est le premier à admettre qu’il était terrible dans Batman & Robin

Batman est généralement considéré comme l’un des personnages les plus cool jamais créés. Un milliardaire de playboy génial qui se transforme en super-héros ninja high-tech. Il en faut beaucoup pour que quelqu’un comme Batman suce. En 1997, George Clooney a réalisé cet exploit difficile avec Batman & Robin. Dans une interview avec GQ, l’acteur a expliqué pourquoi il n’avait aucun problème à reconnaître ses erreurs dans le film.

« La seule façon dont vous pouvez honnêtement parler de choses est de vous inclure vous-même et vos lacunes dans ces choses. Comme, quand je dis que Batman & Robin est un film terrible, je dis toujours: ‘J’étais terrible dedans.’ Parce que j’étais, numéro un. Mais aussi parce que cela vous permet de dire: « Cela dit, je suis aspiré, je peux aussi dire qu’aucun de ces autres éléments n’a fonctionné non plus. » Vous savez, des lignes comme « Freeze, Freeze! » «

Après que Tim Burton ait réinventé Batman pour le grand écran avec les années 1989 Homme chauve-souris avec Michael Keaton, Warner Bros. savait qu’ils avaient une énorme vache à lait entre les mains. Même après que Burton et Keaton aient quitté la série, le studio a continué à se désengager Homme chauve-souris films, avec une gamme évolutive de leads.

Au moment de la Batman et Robin Libération, George Clooney était encore principalement considéré comme un acteur de télévision et il voyait jouer le rôle du Caped Crusader comme le moyen de s’établir en tant que star de la liste A face au titan du box-office Arnold Schwarzenegger.

Malheureusement, la vision du réalisateur Joel Schumacher sur la mythologie de Batman a pris des virages bizarres. Le costume de super-héros de Clooney a été soudainement et inexplicablement sellé de mamelons proéminents. Le cou du costume était également complètement immobile, obligeant l’acteur à tourner maladroitement tout son corps chaque fois que le scénario lui demandait de regarder de côté.

Mais comme le souligne Clooney, les problèmes avec Batman et Robin a couru beaucoup plus loin que sa seule performance. Schumacher, que ce soit accidentellement ou exprès, a choisi d’imprégner le film d’un degré ridicule de camp, avec des one-liners ringards et des performances exagérées des acteurs. L’écrivain du film, Akiva Goldsman, est allé jusqu’à cette année pour s’excuser publiquement du chemin Batman et Robin s’est avéré.

« Quant à Batman & Robin, celui-là m’a juste dérouté. Je veux dire, nous ne voulions pas que ce soit mauvais. Je jure, personne ne disait: ‘Ce sera mauvais.’ Nous pensions vraiment … je veux dire, voici l’ironie: il y avait une bobine qui a été montée à mi-chemin [filming] où il avait réellement l’air sombre d’une manière intéressante. C’est juste ce que c’est et je suis désolé. Je pense que nous sommes tous désolés. «

Heureusement, le chevalier noir a pu se dépoussiérer et réinventer son voyage cinématographique entre les mains compétentes de Christopher Nolan près d’une décennie plus tard. Maintenant, Matt Reeves est à nouveau prêt à donner une nouvelle tournure au personnage avec le prochain Le Batman, qui explorera la vie du Caped Crusader dans ses deuxièmes années en tant que combattant du crime. Cette histoire est née à GQ avec des rapports supplémentaires provenant de Collider.

