Pourquoi Gaby Spanic a cessé de parler à sa sœur Daniela pendant plus de 10 ans

Gabriela espagnole et Paola Bracho, la protagoniste de “L’usurpatrice», Ils ont quelque chose en commun : aucun d’eux n’a eu de bonnes relations avec leur jumelle. Oui, même si c’est difficile à croire, la mauvaise relation entre les sœurs n’a pas eu lieu seulement dans la fiction, mais aussi dans la vraie vie.

Bien que l’actrice vénézuélienne ait joué un double rôle dans le feuilleton mexicain, la vérité est que selon l’intrigue, elle n’a pas toléré sa jumelle Paulina Martínez, alors elle lui a rendu la vie impossible ; même si cela n’est jamais arrivé dans la vraie vie, Il n’y a pas non plus de grande proximité entre les deux.

Daniela Spanic était la sœur jumelle de l’Usurpateur. Elle était le sosie de sa sœur dans certains chapitres de la telenovela mexicaine (Photo: Televisa)

En raison de la tension qui existe entre Gabriela et Daniela Spanic, Univision détaille les raisons pour lesquelles ils ont cessé de parler pendant une décennie.

Les sœurs espagnoles ont cessé de se parler pendant plus de dix ans (Photo : @wdproducciones @eldelagorravinotinto / Instagram)

POURQUOI LA RELATION ENTRE LES SURS A-T-ELLE ÉTÉ BRISÉE ?

Selon les premières versions, la brouille entre les sœurs aurait été causée par le mari de Daniela espagnole , juste après que son proche a subi un accident vasculaire cérébral quand j’étais enceinte. Cela l’a amenée à être dans le coma pendant une semaine.

Mais, Selon Ademar Nahum, le beau-frère de Gaby Spanic, le conflit entre eux a commencé sur des questions économiques , car Daniela a refusé de poser avec son célèbre jumeau et ses enfants pour un magazine qui allait très bien les rémunérer.

Bien que le protagoniste de « La usurpadora » ait déjà fait remarquer qu’il était très intéressé. « L’homme qui est son mari, avec ses intérêts lucratifs, est devenu une pomme de discorde ». En raison de problèmes, ils ont cessé de se parler pendant plus de dix ans.

Gabriela Spanic avec sa sœur en couverture d’un magazine (Photo : Couverture du magazine Gorcayes)

QUE DIT LA MÈRE DE GABRIELA ET DANIELA SPANIC ?

La mère de Daniela et Gabriela Spanic, Norma Utreta , a regretté la mauvaise relation qui existait entre les deux, alors n’a pas hésité blâmer tout sur son gendre .

« J’accepte que ma fille Dany soit manipulée par son mari. Celui qui a essayé de séparer la famille, de séparer les sœurs, c’est Ademar Nahum. Il veut faire un film, je le sais et je vais suggérer le nom du film, qu’il l’ait mis : ‘Marchand de vie’ et que le protagoniste soit lui », il a déclaré.

Compte tenu de cela, Daniela est sortie pour tout clarifier et a nié que son mari soit responsable de la terrible relation qu’elle entretient avec Gaby.

Daniela Spanic, soeur de Gabriela Spanic, actrice de « La Usurpadora », avec sa famille (Photo : Daniela Spanic / Twitter)

LA PAIX ARRIVE

Après avoir été séparés pendant plus de dix ans, au cours desquels ils n’ont eu aucun contact ni se sont vus, en 2017, Gabriela et Daniela Spanic ont fait les passes.

Le pont pour qu’ils reprennent leur relation de sœur passait par les réseaux sociaux, en particulier par les messages WhatsApp.

Ils se sont rencontrés dans un restaurant et la rencontre était de celles où deux êtres qui s’aiment ne se sont pas vus depuis longtemps, comme c’est arrivé, racontaient-ils dans « Lâchez la soupe ».

Les sœurs Spanic oublient leur ressentiment et s’entendent mieux (Photo : Gaby Spanic / Twitter)

QU’EST-IL ARRIVÉ À DANIELA SPANIC APRÈS «LA USURPADORA»?

Daniela Spanic était la sœur jumelle de ‘La usurpadora’, était le sosie de sa sœur, mais seulement dans certains chapitres du feuilleton. Leur présence n’avait pour but que de faciliter le tournage de scènes dans lesquelles les jumeaux apparaissaient ensemble. Dans la plupart du roman, Gabriela a été dupliquée par ordinateur ou par l’actrice María Morena.

Par conséquent, agir n’a jamais été exactement le domaine de Daniela Spanic, qui après la fiction a construit une carrière de mannequin. À 44 ans, la Vénézuélienne était également dans d’autres feuilletons, couvrant principalement le rôle de sa sœur. Il a participé à « Como tú nada » (1995) et « La duda » (2002).

Malheureusement, Daniela espagnole a subi un accident vasculaire cérébral et est tombée dans le coma en 2008, alors qu’elle était enceinte de sa première fille. Le mannequin a pu récupérer et sa fille est née sans problèmes de santé. Actuellement, Dani a changé son nom de famille Spanic en Nahum, comme son mari, l’homme d’affaires Ademar Nahum. Enfin, en 2013, elle est revenue à la télévision pendant un certain temps, cette fois en tant qu’animatrice du talk-show « From inside with Dani ».

ET QU’EST-CE QUE LA VIE DE GABRIELA SPANIC, L’USURPADOR ?

Avant d’incarner Paola Bracho, Gabriela Spanic a participé au concours Miss Venezuela (dans lequel il a pris le titre de Meilleur corps) et a été le protagoniste d’autres romans tels que « Comme toi aucun » et « Le monde des bêtes ».

Au milieu de nombreuses polémiques et accusations d’attentats, Gaby a eu son premier enfant en 2008, fruit d’une relation mouvementée avec l’homme d’affaires Neil Perez, qui a même nié la paternité de l’enfant. En 2010, l’actrice a saisi la justice pour accuser son assistante personnelle, María Celeste Fernández Babio, d’avoir tenté de l’empoisonner. Dans le même temps, elle et sa sœur Daniela ont une relation difficile et apparaissent rarement ensemble.

Concernant sa carrière d’actrice, Gaby espagnole Il a passé de nombreuses années à travailler pour Televisa avec d’autres feuilletons, et il a prolongé sa carrière en signant avec Telemundo pour la production d’autres programmes télévisés. Alors ils sont venus « Pour ton amour », « L’intrus », « Vengeance », « Prisonnier », « Terre des passions » Oui « Je suis ta maîtresse ». En 2011, il a commencé à travailler avec TV Azteca, jouant dans « Emperatriz », « La otra cara del alma » et ayant une participation spéciale à la telenovela « Toujours à toi Acapulco ».

