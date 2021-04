Pourquoi Fortnite n’est-il pas sur le service xCloud de Microsoft?

SIA Service vaisselle SIA en grès ALGA - 18 pièces - kaki et ivoire

Grâce à son dégradé vert/marron sur le bord de ses assiettes, ce service vaisselle est unique et original : il ne pourra pas vous décevoir ! Alors si vous êtes à la recherche d'un service vaisselle rustique et tendance : le service vaisselle ALGA est fait pour vous. Ce service vaisselle de 18 pièces comprend : - 6 assiettes plates - D.28cm - 6 assiettes creuses - D.20cm - 6 assiettes à salade - D.13cm 18 pièces au total (ou 6 personnes). Couleur : kaki et ivoire Matière : grès (céramique) Très résistant, le grès est la forme de céramique la plus rustique. Ses contours sont irréguliers, ce qui contribue à son charme "brut". C'est un matériau non poreux et donc, très résistant à l’eau et aux tâches. SIA est une référence mondiale dans la fleur décorative. La marque s’est déployée avec succès dans l’univers de la décoration avec, naturellement, des vases, mais aussi des bougies, des photophores, du mobilier, des arts de la table, des luminaires, des cadres, des tapis, des accessoires de décoration et une très large gamme d’idées de cadeaux. SIA ambitionne de vous offrir une gamme très large et qualitative d’accessoires de décoration pour personnaliser votre intérieur, lui apporter un style qui vous est propre et une personnalité forte. Ce service vaisselle est compatible avec le micro-ondes et le lave-vaisselle. Le délai de livraison vous sera confirmé dans votre panier.