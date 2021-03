Pourquoi Fortnite ne fonctionne pas et quand sera-t-il de nouveau en ligne (avec la saison 6)

Comme prévu, à partir de ce matin, Fortnite est en panne et le restera pendant quelques heures, comme d’habitude pour le changement de saison du populaire Epic Games Battle Royale. En fait, aujourd’hui, le Fortnite Saison 6, qui démarrera dès que le développeur aura terminé les modifications techniques nécessaires au lancement du nouveau contenu et qui nécessiteront les serveurs de jeux multijoueurs hors ligne, qui seront donc inaccessibles une grande partie de la matinée.

Il n’est pas possible de prédire quand le jeu sera de nouveau en ligne: généralement les changements nécessaires pour démarrer les nouvelles saisons prennent quelques heures et souvent Fortnite redevient jouable vers 9 heures du matin. Même aujourd’hui, la Battle Royale devrait donc être à nouveau jouable à partir de cette heure, lorsque la saison 6 sera lancée avec l’introduction, d’autres choses, d’une mission solo appelée Zero Crisis. C’est un événement final qui clôturera définitivement la saison 5 et marquera le début de la nouvelle période du jeu vidéo populaire.

Sur les autres contenus arrivant aujourd’hui avec la nouvelle saison, il y a peu d’informations, si ce n’est la présence déjà « annoncée » du footballeur Neymar (découverte par des mineurs de données dans le jeu sous la forme d’un nouveau skin) et l’introduction prévue de personnages comme Batman et Ryu de Street Fighter. Avec l’arrivée de la mise à jour, cependant, les mineurs de données se sont déjà mis au travail en publiant les avancées trouvées dans le code du jeu. Ceux-ci incluent les peaux de Lara Croft, de nouvelles armes (avec le retour du fusil de chasse) et de nombreux skins dont trois mystérieux. Pour en savoir plus, nous devrons attendre quelques heures, lorsque les serveurs seront de nouveau en ligne. En attendant, vous pouvez vous préparer avec la nouvelle bande-annonce de la saison 6 de Fortnite, qui sortira à 9 heures du matin.

