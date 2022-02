Pourquoi faire une formation LinkedIn entreprise ?

Bien loin du démarchage au porte à porte, nous vivons aujourd’hui dans un monde ou le numérique prime ; c’est pourquoi il est indispensable pour une entreprise de suivre les tendances si elle souhaite se développer et gagner en notoriété. L’apparition de réseaux sociaux professionnels offre ainsi de nouvelles opportunités à votre entreprise qui saura tirer de nombreux avantages d’une telle visibilité. Parmi les plateformes incontournables, nous retrouvons LinkedIn, un réseau regroupant aujourd’hui plus de 810 millions de membres. De manière à vous familiariser avec LinkedIn, Emmanuelle Petiau vous propose une formation entreprise afin de pleinement profiter des avantages de cette plateforme.

LinkedIn : qu’est-ce que c’est ?

En site en ligne ou en application pour smartphones et tablettes, LinkedIn est un réseau professionnel crée en 2002. En quelques années, ce dernier connaît un succès mondial et devient la plateforme professionnelle préférée des internautes. Bénéfique pour de nombreux profils d’utilisateurs, LinkedIn est un réseau social aux nombreux avantages pour les professionnels de tous les secteurs existants.

Jouant le rôle d’une véritable vitrine, LinkedIn saura vous aider à développer votre entreprise de différentes manières. Vous aurez alors la possibilité d’étendre votre réseau d’affaires, suivre les actualités, attirer des clients, agrandir votre communauté professionnelle, etc.

De manière à entièrement maîtriser les subtilités de cette plateforme à succès, il vous est possible de suivre des formations LinkedIn entreprise. Emmanuelle Petiau vous accompagne dans votre démarche pour une entreprise boostée grâce à LinkedIn.

Comment créer une page LinkedIn entreprise ?

Vous l’aurez compris, la plateforme LinkedIn présente de nombreux avantages pour les entreprises. Outil indispensable concernant leur stratégie digitale, cette dernière vous permet de vous imposer sur le marché en mettant en avant vos atouts. Toutefois, il est essentiel que cette page soit animée et mise à jour afin de pleinement refléter votre entreprise. De manière à créer une page qui saura remplir son rôle de vitrine professionnelle en avantageant votre société, Emmanuelle Petiau, votre formateur, vous accompagne dans vos démarches. Nous vous présentons ici un guide rapide pour la création d’une page entreprise.

Étape 1 : rendez-vous sur un profil LinkedIn existant et accédez à la rubrique “créer un page entreprise”

Étape 2 : sélectionner le type d’entreprise selon le nombre de salariés (“petites entreprises” pour les moins de 200 salariés, et “moyennes et grandes entreprises” pour celles au-delà de 200 salariés)

Étape 3 : renseigner toutes les informations concernant votre entreprise (nom de l’entreprise, site internet, secteur d’activité, logo et slogan…)

La publication de votre page entreprise s’effectue alors immédiatement afin de commencer dès à présent votre nouvelle aventure professionnelle.

Formation LinkedIn entreprise : quels avantages ?

Si aujourd’hui tant d’internautes se tournent vers LinkedIn, c’est en raison de nombreux avantages que propose la plateforme. Nous vous présentons ici les bienfaits que peut vous apporter une présence active sur LinkedIn.

En raison de l’importance du numérique dans notre vie quotidienne, l’utilisation d’une plateforme en ligne, et notamment d’un réseau social, permet de grandement étendre et améliorer l’e-réputation de votre entreprise. En parallèle, vous en profitez pour booster la visibilité de votre entreprise sur les moteurs de recherche tout en facilitant la prise de contact avec vos prospects et clients. Par ailleurs, une présence active sur le réseau social vous permet également de faciliter le recrutement. De nombreuses raisons peuvent vous amener à créer un page entreprise sur LinkedIn, c’est pourquoi nous vous proposons ici une formation des plus profitables avec Emmanuelle Petiau.

Quelles sont les compétences acquises avec une formation LinkedIn entreprise ?

De manière à tirer pleinement profil de ce réseau social, il est indispensable d’en comprendre le fonctionnement et les subtilités. Cela vous permettra alors de vous démarquer au sein de cette plateforme professionnelle, et de gagner en visibilité. Ainsi, suivre une formation LinkedIn entreprise vous aidera à détenir toutes les compétences et connaissances nécessaires pour donner à votre page l’attention qu’elle mérite. La formation vous apprendra à optimiser votre page, de sa description jusqu’à sa diffusion. Vous apprendrez également à animer cette dernière afin d’augmenter sa notoriété, tout en mettant en place une réelle stratégie de communication.

Afin de réellement répondre aux tendances actuelles, une entreprise doit aujourd’hui impérativement se plier aux exigences des consommateurs en matière d’accessibilité et d’image. Les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn sont, pour elles, un moyen optimal de s’imposer sur le marché tout en bénéficiant de nombreux avantages au quotidien.