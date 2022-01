Pourquoi faire appel à Valuae pour le rachat de vos diamants ?

Moins courant que l’or, le rachat de diamant est cependant une solution de plus en plus utilisée aujourd’hui en France. Plusieurs entreprises spécialisées proposent d’estimer et de racheter au prix le plus juste vos diamants. Parmi les meilleures entreprises du secteur, on retrouve notamment Valuae. Les experts de cette entreprise s’attachent à évaluer avec précision la valeur de vos pierres et de vous proposer le prix le plus juste pour leur rachat. En faisant appel à cette société, vous êtes assuré de profiter d’une véritable expertise, et ce, près de chez vous. Découvrez ici tous les avantages de faire appel à des professionnels pour le rachat de vos diamants.

Le rachat de diamant : une solution de plus en plus courante

Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez faire racheter vos diamants, il est important de se tourner vers des spécialistes du secteur. En effet, seule une entreprise experte dans le domaine saura déterminer avec précision la valeur de votre diamant. Ce genre de transactions se fait en prenant en compte différents critères :

Forme du diamant : rond, coussin, émeraude…

Diamant sur des bijoux

Poids en carats

Couleur

Symétrie

Fluorescence

Inclusion

Certification

En plus de la prise en considération de tous ces éléments, le prix de rachat du diamant va se baser sur le cours hebdomadaire de cette pierre précieuse. Pour une évaluation précise de la valeur du diamant, l’expert doit donc s’appuyer sur le cours de la bourse du diamant à Anvers et Tel Aviv. Pour bénéficier d’un rachat de votre diamant au meilleur prix qui soit, il est donc essentiel que vous vous tourniez vers une entreprise sérieuse et parfaitement spécialisée dans le domaine.

Obtenez le prix le plus juste pour votre diamant grâce à Valuae

Soucieuse de satisfaire au mieux ses clients, l’entreprise Valuae s’attache à assurer une grande expertise pour procéder au rachat de vos pièces en diamant. Pour répondre à tous vos besoins, les équipes de cette société sont présentes partout en France et au Luxembourg avec plus de 300 bijouteries et joailleries partenaires. Dans ces boutiques, un expert de l’estimation sera à votre disposition pour déterminer la valeur réelle de votre diamant. Cette évaluation de la valeur de votre pièce peut se faire avec ou sans certificat. Si vous n’avez pas de certificat, l’estimation sera effectuée directement par le joaillier. À l’inverse, si vous avez le certificat, l’expert pourra alors se baser sur la valeur en carat. Dans tous les cas, Valuae vous assure une évaluation la plus juste et la plus précise qui soit.

Afin d’affiner au mieux son évaluation, l’expert joaillier utilisera également une technologie brevetée : la valuaebox. Cette box permet de réaliser une estimation à distance, avec une précision optimale. Grâce à l’expertise et aux compétences des équipes de cette société strasbourgeoise, vous êtes assuré d’obtenir la meilleure évaluation possible de votre diamant.

Faites racheter votre diamant avec Valuae

Que ce soit pour des raisons économiques ou bien pour financer un projet, le rachat de diamant apparaît aujourd’hui comme une solution intéressante pour de nombreux Français. Afin d’être assuré de tirer le meilleur prix de votre bijou, il est important de se tourner vers une entreprise de qualité et reconnue dans le domaine. Avec Valuae, vous êtes assuré d’être en relation avec des experts parfaitement qualifiés et qui prennent en considération tous les critères nécessaires pour l’estimation des diamants. Avant de vous rendre dans l’une des bijouteries partenaires de cette société, Valuae vous propose de faire estimer votre diamant en ligne en fonction de ses caractéristiques et de son poids notamment. Cette première évaluation devra être précisée par un joaillier dans un second temps.

Pour que vous puissiez vendre rapidement et de manière totalement sécurisée votre diamant, Valuae dispose ainsi d’un large réseau de partenaires pour vous accueillir, partout en France et au Luxembourg. Afin de vous garantir une vente dans les meilleurs délais possibles, cette société vous propose une offre de rachat le jour même de votre estimation par un joaillier. En cas d’accord, la transaction sera réalisée dans les 48h qui suivent. En optant pour le rachat de votre diamant avec Valuae, vous êtes sûr de réaliser une transaction rapide, sécurisée et avec une confidentialité assurée.