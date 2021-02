Pourquoi Facebook a censuré toutes les actualités en Australie (y compris les actualités de Covid-19)

À partir de maintenant Utilisateurs Facebook australiens ils n’ont plus accès à tout type de nouvelles des pages des réseaux sociaux; s’ils veulent se renseigner en ligne, ils devront le faire à partir d’autres plateformes ou en visitant directement les sites Web des journaux qui jusqu’à hier ont publié leur contenu sur le site. C’est la conséquence d’une réaction drastique que le groupe de Mark Zuckerberg a eu envers une nouvelle norme approuvée par le gouvernement de Canberra, selon laquelle les plateformes numériques comme les réseaux sociaux devront récompenser les éditeurs pour le contenu informatif hébergé sur leurs pages.

Une question d’argent

Les raisons derrière la loi sont d’ordre économique. Être capable d’héberger les informations de milliers de journaux contribue à garder les utilisateurs sur Facebook plus longtemps; les utilisateurs, pendant leur séjour dans l’application ou sur le site, visualisent ainsi des publicités personnalisées au social sont payés joliment; de tout cet argent, cependant, les éditeurs ne voient pas un centime. L’objection de Facebook est la suivante: avec leurs liens publiés sur leurs pages sociales, les éditeurs peuvent attirer des utilisateurs sur leur site, où ils voient leurs publicités et peuvent faire des profits; en ce sens, en bref, la plateforme Zuckerberg cela fonctionnerait comme un volant pour les éditeurs.

Le double bloc de Zuckerberg

Plus c’est dur quantifier en quel pourcentage les utilisateurs visitent effectivement les sites des journaux pour obtenir des informations et dans quelle mesure ils se limitent à lire les titres et légendes puis à les commenter sur le réseau social; le fait est que le groupe de Mark Zuckerberg a pris sa décision: hier il a annoncé qu’il mettrait en place un blocage total des informations en Australie, et il l’a fait. Pas seulement à partir d’aujourd’hui Les journaux australiens ne peuvent plus publier d’informations pour les utilisateurs Facebook du monde entier, mais les utilisateurs australiens ne peuvent plus voir les actualités du monde entier. Quiconque essaie de partager des informations en Australie ou dans des journaux australiens est accueilli par un Message d’erreur.

Les effets secondaires

Pour certains utilisateurs, un Facebook sans actualité peut sonner comme un retour aux racines des médias sociaux ou même un soulagement. Le problème est que dans le bloc décidé unilatéralement par le groupe Zuckerberg, des pages et des sujets qui n’appartiennent pas au monde de l’information se sont retrouvés vital pour la communauté: il passe des pages gouvernementales aux associations syndicales en passant par entités publiques que via Facebook ils diffusent rapidement des informations sur la pandémie coronavirus en cours. Le groupe a été inondé de rapports sur la question, a déjà répondu que l’inclusion de ces sujets dans le bloc est due à un erreur et prend des mesures pour restaurer l’identité des pages d’utilité publique.

Cependant, les informations au sens strict restent bloquées; Facebook est une entreprise privée et a le droit de bouge comme tu l’entends pour faire valoir leurs raisons. Si d’une part il reste complexe de prédire comment sera résolu l’affrontement entre l’entreprise et le gouvernement australien, d’autre part il est encore plus difficile pour le black-out partiel imposé sur le réseau social de ne pas mettre en lumière le pouvoir. qu’une seule multinationale contrôle la manière dont des millions de personnes ils s’informent et créent une communauté.

