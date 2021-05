Pourquoi existe-t-il un mandat d’arrêt contre Marilyn Manson? Charges d’assaut dans le New Hampshire

La chanteuse Mariyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, a fait l’objet de multiples allégations de femmes affirmant avoir subi diverses violences de sa part, notamment des coups, des agressions sexuelles et des viols.

Il est maintenant apparu qu’il existe un mandat d’arrêt actif contre Manson dans le New Hampshire.

Pourquoi y a-t-il un mandat pour l’arrestation de Marilyn Manson?

Le service de police de Gilford a publié une déclaration publique sur sa page Facebook, annonçant la nouvelle que Manson est recherché dans le cadre d’un incident survenu le 18 août 2019 au Bank of New Hampshire Pavilion à Gilford, NH.

Le mandat comprend des accusations sur deux chefs d’accusation de délit de classe A Simple Assault impliquant un vidéaste qui dit que Manson a craché sur lui lors d’un concert.

Quand le mandat d’arrêt contre Marilyn Manson a-t-il été émis?

Bien que cela puisse être une nouvelle information pour le grand public, la police a déclaré que Manson était au courant des accusations portées contre lui.

« M. Warner, son agent et son conseiller juridique sont au courant du mandat depuis un certain temps », indique le communiqué, « et il n’a fait aucun effort pour retourner dans le New Hampshire pour répondre aux accusations en instance ».

Dans un courriel adressé au New York Times, la police a confirmé que le mandat d’arrêt avait été émis le 8 octobre 2019.

Le chef de la police de Gilford, Anthony J. Bean Burpee, déclare également que bien que Manson et son équipe juridique aient été informés du mandat à plusieurs reprises, le chanteur n’a fait aucun effort pour retourner dans l’État pour répondre aux accusations.

Le service de police a pris soin de noter, cependant, que ces accusations particulières ne sont pas « de nature sexuelle », ni ne sont liées à des accusations d’abus et de divers crimes sexuels portés par plusieurs femmes, y compris un grand nombre d’anciens partenaires de Manson, qui ont attiré une large attention. plus tôt cette année.

Que s’est-il passé lors de l’incident présumé entre Manson et un vidéaste en 2019?

Le chanteur est accusé d’avoir agressé un vidéaste qui a été engagé par le lieu pour enregistrer le spectacle de Manson alors qu’il filmait depuis la zone des stands.

Pendant que le vidéaste filmait, Manson a penché son visage près de la caméra et a craché sur l’objectif, sa salive étant apparemment en contact avec le vidéaste.

Un représentant du service de police a déclaré à TMZ Manson qu’il avait été inculpé « parce que les crachats constituent un » contact physique non privilégié « ».

En réponse, les avocats de Manson affirment que le vidéaste a initialement demandé une compensation financière à son équipe mais n’a jamais fourni de preuve de l’incident. L’avocat a également nié l’affirmation du département de police de Gilford selon laquelle Manson avait refusé de répondre aux accusations.

« Toute cette affirmation est ridicule, mais nous restons déterminés à coopérer avec les autorités, comme nous l’avons fait tout au long », a déclaré l’avocat Howard King.

Ces délits de classe A dans le New Hampshire peuvent entraîner une peine de prison de moins d’un an et une amende de 2 000 € ou moins.

Manson a été accusé d’agression sexuelle par de nombreuses femmes.

Bien que le service de police ait souligné que les accusations ne sont pas de nature sexuelle et qu’elles n’ont aucun lien avec d’autres accusations contre Manson, les récentes allégations ont poussé la police à poursuivre Manson plus loin.

La police a déclaré qu’« à la lumière des récentes allégations », le département souhaite « s’occuper des affaires » avec Manson dans le New Hampshire « afin que lui et nous puissions aller de l’avant ».

Manson fait l’objet d’une liste croissante d’allégations d’agression sexuelle formulées par d’anciens partenaires et d’autres, notamment Evan Rachel Wood, Esme Bianco et Sarah McNeilly.

Bianco a intenté une action en justice contre le rockeur en avril 2021, alléguant l’avoir battue, droguée et torturée pendant leur relation.

De nombreux autres accusateurs de Manson, ainsi que certaines connaissances, ont exprimé leur solidarité avec Bianco et soutenu ses affirmations.

Le chanteur nie avec véhémence les accusations et les a qualifiées de « prouvablement fausses ». Pendant ce temps, son étiquette et ses agents l’ont laissé tomber à la suite des accusations.

Le procès a été déposé devant un tribunal fédéral de Los Angeles et aucune autre mesure n’a été prise jusqu’à présent.

