Pourquoi est-il préférable de choisir un mobile avec une charge rapide qu’une bonne batterie

Rares sont les utilisateurs qui, lors du choix d’un nouveau smartphone, optent pour des appareils dotés du meilleur processeur, d’un superbe design ou du meilleur appareil photo du marché. Cependant, il y a un autre élément essentiel à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau smartphone: sa batterie. Car il est inutile d’avoir le meilleur hardware du marché si alors il faut aller chercher des plugs comme un fou.

En règle générale, presque tous les téléphones portables supportent aujourd’hui la journée sans problème, bien que de nombreuses marques lancent des smartphones avec une autonomie allant jusqu’à trois jours, comme le Motorola Moto G8 Power, dont vous pouvez consulter l’analyse complète dans le lien suivant . Maintenant, qu’est-ce qui est le plus important? Un smartphone avec une énorme batterie ou un mobile avec une charge rapide exceptionnelle?

Qu’est-ce qu’il vaut mieux choisir? Énorme batterie ou chargement rapide?

Évidemment, ce que vous allez lire est une opinion personnelle et en tant que telle, elle n’a pas à être la même que la vôtre. Je fais particulièrement partie de ceux qui rechargent mon téléphone portable tous les soirs, qu’il soit à 60% ou 21% de sa capacité. C’est un hobby mais j’aime toujours commencer la journée avec une batterie pleine. Prenons donc le cas d’un smartphone dont la batterie dure deux jours. Imaginez que le premier jour nous ayons consommé 50% de la batterie et que nous commencions le deuxième jour avec la moitié. Je peux tenir mais … Et si on lui donne plus d’utilisation que d’habitude?

Il peut arriver que nous tombions en panne d’électricité en milieu de matinée et que nous devions recharger le téléphone portable et c’est à ce moment que les problèmes peuvent commencer. Étonnamment, les téléphones dotés de la plus grande batterie du marché sont généralement des gammes moyennes ou basses qui réduisent d’autres aspects tels que l’appareil photo, les performances et même la charge rapide. Par conséquent, il est inutile d’avoir une autonomie de 2 ou 3 jours si ensuite pour charger ladite batterie on s’en tient en milieu de matinée. C’est pourquoi il est préférable d’avoir une charge rapide décente, de mettre une batterie de rechange en quelques minutes.

Bien sûr, la charge rapide a ses inconvénients, car nous avons besoin de chargeurs spécifiques sans oublier le stress que nous causons aux batteries en les chargeant plus rapidement, mais à l’échelle, les points positifs l’emportent sur les négatifs. Connectez le smartphone à une prise et en quelques minutes, nous avons tout ou presque toute la batterie chargée c’est un luxe qui une fois essayé, il est impossible de s’en débarrasser. La vérité est que la chose optimale serait d’avoir d’énormes batteries avec une charge rapide, mais malheureusement, vous ne pouvez pas tout avoir dans cette vie.

Et vous, que préférez-vous? Grosses batteries ou chargement rapide?

