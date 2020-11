Pourquoi «  ER  » coûte 13 millions de dollars par épisode pendant le pic du drame médical

ER est l’une des émissions les plus légendaires de l’histoire de la télévision. Les personnages bien-aimés du drame médical travaillaient chaque semaine à l’hôpital général du comté de Chicago. ER a été créée en 1994 et après 15 saisons, la série populaire s’est terminée en 2009. Revenez sur la distribution talentueuse, les histoires inoubliables et le coût choquant de production ER pendant le pic de la série à succès.

Le casting de ‘ER’

Noah Wyle dans le rôle du Dr John Carter (à gauche) et Mekhi Phifer dans le rôle du Dr Gregory Pratt dans l’émission télévisée «ER» | Banque de photos NBCU

Au fil des ans, une bonne part d’acteurs ont joué sur ER. Noah Wyle, George Clooney, Sherry Stringfield et Mekhi Phifer n’étaient que quelques membres talentueux de la distribution. Clooney a joué le pédiatre Doug Ross, qui Screen Rant a classé le médecin numéro un en ER histoire. Les médecins Peter Benton et Luka Kovac suivaient de près.

Le pire médecin de garde, selon Screen Rant, était le Dr Greg Pratt. Le personnage complexe et stimulant n’avait pas la meilleure réputation. Pratt, joué par Phifer, est décédé lors de la dernière saison de la série. Son personnage n’était pas le seul à être tué. ER les fans ont également dû dire au revoir à Mark Greene, Lucy Knight et Dennis Gant.

Les moments les plus mémorables et les plus significatifs

Au fil des saisons de ER, les téléspectateurs ont été témoins de beaucoup de drames et de chagrins. Dans la première de la série, l’un des personnages principaux, Carol Hathaway, a été amené aux urgences après avoir tenté de se suicider. Ce moment a immédiatement établi le ton et l’ambiance de l’émission. Quelques saisons plus tard, le public a appris le diagnostic de VIH de Jeanie Boulet. Au cours de la saison 5, les fans ont été aux prises avec la décision de Clooney de partir ER. Plus tard, dans la saison 13, le public a vu le Dr Ray Barnett perdre ses jambes dans un tragique accident. Et le Dr Robert Romano a connu une disparition prématurée lorsqu’un hélicoptère l’a écrasé.

Bien sûr, certains des scénarios et des épisodes avaient des fins beaucoup plus heureuses. Les fans ont célébré pendant la saison 13 quand Abby et Luka se sont finalement mariés, a rapporté MTV News. Et les téléspectateurs ont applaudi Kerry Weaver dans la saison 7 alors qu’elle acceptait sa sexualité et décidait de sortir. Les personnages et leurs intrigues expliquent pourquoi tant de gens ont aimé la série, mais cela n’a pas été bon marché.

Combien a coûté la production de «ER» pendant le pic du drame médical?

Quand ER atteint le sommet de sa popularité, la série et le casting se sont retrouvés dans une situation inhabituelle. En 1998, Warner Bros. a produit et possédé l’émission, mais le contrat du studio avec NBC pour la diffusion ER expiré. La série était à gagner.

NBC voulait désespérément garder l’émission bien-aimée en interne, en particulier parce que le réseau prenait quelques succès à l’époque. Avec Seinfeld prêt à quitter les airs et une tentative infructueuse de sécurisation Football du lundi soir, NBC a pris des mesures extrêmes pour assurer ER et ses bénéfices sont restés avec l’entreprise. C’est ainsi que le réseau a fini par payer 286 millions de dollars pour les droits des épisodes à venir, a rapporté The Baltimore Sun.

En fin de compte, NBC envisageait un prix de 13 millions de dollars par épisode. C’était plus de six fois ce que NBC avait payé auparavant, mais des temps désespérés appelaient des mesures désespérées. Bien que le montant en dollars soit élevé, NBC et les acteurs semblaient satisfaits du résultat.