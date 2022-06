Pourquoi « Entrevías » a tellement indigné les habitants du quartier madrilène

Lors de sa diffusion sur Télécinco« entrevías” conduit en audience et après son arrivée sur Netflix Elle s’est positionnée parmi les productions les plus appréciées de la plateforme de streaming. Cependant, tout le monde n’est pas satisfait du succès de la série espagnole créée par David Bermejo et interprétée par José Coronado.

La fiction qui suit l’histoire de Tirso Abantos, un ancien militaire qui, dans sa tentative de protéger sa petite-fille de la mauvaise compagnie, devient le héros du quartier et fait face à des gens très dangereux, provoquant un certain malaise parmi les habitants du quartier qui lui donne son nom à la série.

Même si « entrevías» prend une certaine licence narrative et se déroule dans « un quartier du 21e siècle » utilise le vrai nom d’un quartier de Madrid, par conséquent, la façon dont il est dépeint agace les habitants du lieu.

Gladys (Laura Ramos) et Tirso Abantos (José Coronado) dans le quartier d’Entrevías (Photo : Mediaset España)

L’INDIGNATION DES VOISINS D’ENTREVÍAS

« 10 minutes de séries et de prostitution, drogue, coups, bagarres, etc… sont déjà sorties… Merci beaucoup de toujours aussi bien quitter notre quartier», confie un internaute sur Twitter. Dans les premières scènes de « entrevías», Tirso sort une arme à feu pour intimider certains jeunes qui écoutent de la musique à fond. Peu de temps après, il marche dans une rue où apparaissent plusieurs prostituées.

Un autre voisin du quartier a écrit : «Il faut baiser avec Entrevías, en une demi-heure il y a des trafiquants, des prostituées, des junkies et des policiers corrompus. Eh bien, la seule vraie image d’Entrevías, c’est quand le train passe, les autres images n’appartiennent pas au quartier… Et le bar qui apparaît est à Villaverde”.

Les habitants de ce quartier de Madrid sont indignés par la représentation et la réputation que donne la série Telecinco, car, bien qu’il s’agisse d’un quartier de Madrid en proie à la pauvreté depuis de nombreuses années, et selon les informations partagées par Sensacine , a la moyenne la plus basse revenu (17 476 euros) dans la capitale de l’Espagne, ses habitants sont pour la plupart des travailleurs qui vivent avec une grande dignité et un activisme social.

Ce n’est même pas un quartier dangereux. Cependant, il a la réputation d’être une zone avec des problèmes de drogue en raison de sa proximité avec El Pozo del oncle Raimundo, une zone en proie à la consommation d’héroïne dans les années 1980.