Pourquoi Emma Watson est partie C’est la fin selon Seth Rogen

Seth Rogen a révélé pourquoi Emma Watson a quitté le tournage de C’est la fin en 2013. La comédie apocalyptique a été écrite par Rogen et Evan Goldberg et elle a également servi de débuts en tant que réalisateur. En plus de Rogen, le film met en vedette James Franco, Craig Robinson, Jay Baruchel, Jonah Hill, Danny McBride et plusieurs autres célébrités avec une histoire centrée sur des versions fictives de son casting à la suite d’une apocalypse biblique mondiale. C’était un succès mondial au box-office, gagnant plus de 126 millions de dollars dans le monde.

Tandis que Emma Watson apparaît dans C’est la fin, et a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques, elle n’était pas à l’aise avec une scène impliquant du cannibalisme, alors elle a quitté le plateau. Seth Rogen a confirmé l’histoire dans une nouvelle interview, mais n’a pas expliqué en détail pourquoi le Harry Potter l’actrice a décidé de partir. «Je veux dire, je ne regarde pas en arrière et je pense: ‘Comment ose-t-elle faire ça?’ Vous savez, »dit Rogen. «Je pense que parfois, quand vous lisez quelque chose, quand il s’agit de la vie, cela ne semble pas être ce que vous pensiez que c’était.

Alors qu’Emma Watson quittait le plateau, elle est revenue pour s’assurer que tout allait bien avec les acteurs et l’équipe. « Elle est revenue le lendemain pour dire au revoir. Elle a aidé à promouvoir le film. Pas de rancune et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont le film s’est finalement déroulé », dit Seth Rogen. C’est la fin s’est avéré pour le mieux, selon Rogen. « Elle avait probablement raison. C’était probablement plus drôle la façon dont nous avons fini par le faire. »

En 2013, Seth Rogen et le reste de la C’est la fin les acteurs et l’équipe ont été choqués de pouvoir impliquer autant de personnes dans la comédie torride. « Presque tout le monde pour qui nous sommes allés l’a fait, à moins qu’il y ait un problème d’horaire », avait-il déclaré à l’époque. « Nous avons des gens à faire de la merde dans ce film, je ne peux pas croire qu’ils l’ont fait. C’est vraiment choquant. » Il avait ceci à dire à propos de l’embarquement d’Emma Watson.

«Tu sais, aussi beau que soit James Franco, tu veux finir par regarder quelqu’un d’autre. Nous avons donc pensé que ça pourrait être drôle de jeter une personne au hasard avec laquelle nous ne sommes pas à l’aise, et Emma [Watson] semblait juste correspondre à la facture. C’était un long coup. Je ne pensais pas qu’elle le ferait, mais elle l’a fait, et elle est putain de hilarante. «

James Franco a déclaré que Seth Rogen était celui qui avait réussi à faire entrer Emma Watson dans leur marque de comédie. « Seth était vraiment douée pour la mettre à l’aise », a déclaré Franco en 2013. « Mais j’ai eu le sentiment qu’elle n’avait jamais fait un film comme celui-ci auparavant. Je veux dire, elle a vraiment opté pour ça, mais je pouvais voir ça. C’était comme: ‘Oh, ce n’est pas comme ça qu’ils ont tiré Harry Potter. ‘ » C’est la fin est à des années-lumière du royaume de Harry Potter, mais Watson a réussi à jouer le rôle, à condition que cela n’ait rien à voir avec le cannibalisme. L’entretien avec Seth Rogen a été réalisé à l’origine par GQ UK

Sujets: c’est la fin