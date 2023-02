Pourquoi Emma Mackey quitte Sex Education après la saison 4 ?

Netflix

Emma Mackey a annoncé qu’elle ne ferait pas partie d’une cinquième saison de Sex Education et attisé la curiosité des fans de la série. Quelle est la raison?

©NetflixPourquoi Emma Mackey quitte Sex Education après la saison 4 ?

éducation sexuelleune série créée par Laurie Nunn qui est arrivée début 2019, est devenue l’une des préférées des abonnés au service de streaming Netflix et en ce moment, les fans attendent sa quatrième saison. Cependant, la confirmation vient d’arriver que Emma MacKeyinterprète de Maeve Wiley, ne sera pas de retour pour un cinquième volet de l’émission. Ensuite, nous vous dirons la raison de sa décision.

Dès les premiers épisodes, les téléspectateurs ont pris ce personnage pour être l’un des favoris. Il s’agit d’une jeune femme qui est présentée comme une paria sociale et une fille méchante qui finit par se lier d’amitié avec Otis Milburn et commence la clinique de thérapie avec lui. Avec le passage des tranches, il a pris une plus grande importance dans l’histoire, mais nous sommes sur le point de voir ses dernières scènes.

+Pourquoi Emma Mackey quitte Sex Education

Après avoir reçu son prix Rising Star lors des récents BAFTA Awards, Emma Mackey a annoncé qu’elle ne ferait pas partie d’une saison 5 de éducation sexuelle. L’interprète de Maeve a été consulté lors d’une conversation avec Horaires radio et a répondu : « Saison 5 ? Je viens de terminer la saison 4 la semaine dernière ! Non, je ne pense pas être dans la saison 5. Dire au revoir à Maeve ».

Bien que cela puisse être décevant pour les fans de la série, il y a une réalité et c’est qu’à 27 ans l’actrice est au mieux de sa forme, et encore plus après avoir obtenu l’Étoile montante aux BAFTA. C’est une décision qui a du sens, étant donné qu’il continue de monter après avoir fait partie de Mort sur le NilEmily Brontë dans le biopic Emilie et d’avoir un rôle dans le film Barbie par Greta Gerwig.

Précédemment, Emma Il avait prévu qu’il allait avoir moins de scènes dans les prochains épisodes de éducation sexuelle, mais il n’y a pas eu d’officialisation comme ses déclarations des dernières heures. En plus de mackeynous devons nous rappeler que Ncuti Gatwaqui joue Eric Effiong, a également annoncé récemment son départ de la série pour jouer dans Dr Whoétant le premier acteur afro-descendant à jouer le personnage mythique.

