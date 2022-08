Pourquoi Efraín Aguilar n’est plus en charge de « Dans le fond il y a de la place »

Pour le plus grand plaisir de nombreux fans, le 22 juin 2022, la neuvième saison de la Série télévisée « Dans le fond il y a de la place ». Et, bien que la production d’América TV ait apporté Une grande partie de la distribution principale quelques absences ont également été constatées, parmi lesquelles mettre en valeur certains acteurs bien-aimés et à l’esprit derrière les premières livraisons : Efraín Aguilar.

connu comme ‘betito’le célèbre producteur est aussi le créateur d’autres séries à succès comme « Mille métiers » et « C’est la vie »c’est pourquoi beaucoup de gens se demandent quelle est la vraie raison de son absence dans ce retour tant attendu.

Voulez-vous savoir ce que l’homme de la télévision a récemment révélé? Découvrez pourquoi ci-dessous Efrain Aguilar n’est plus en charge de la série Télévision américaine « Il y a de la place en arrière-plan ».

QU’A DIT EFRAÍN AGUILAR LORS DE L’ANNONCE DE LA NEUVIÈME SAISON DE « DANS LE FONDS IL Y A UN SITE » ?

En décembre 2021, Efrain Aguilar a été interrogé sur la possibilité de produire la neuvième saison de « AFHS», ceci après que la chaîne avait déjà annoncé le retour de la populaire série télévisée. Dans ces déclarations, il a exclu de rejoindre l’équipe.

“’Al fondo hay lugar’ revient, mais toujours entre les mains de Gigio Aranda et Estela Redhead, Je ne serai pas dans la production généraleparce que J’ai une mission de la direction générale qu’ils ont décidé de faire et je suis vraiment désolé de ne pas être ici maintenant »a expliqué Efraín aux caméras de L’Amérique d’aujourd’hui.

De cette façon, diverses rumeurs ont été générées concernant ce qui, pour de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux, pourrait être une impolitesse pour le producteur par la chaîne. Cependant, récemment Aguilar a révélé qu’en réalité, cela n’avait pas vocation à faire partie du nouvel opus de la fiction.

POURQUOI EFRAÍN AGUILAR N’EST-IL PLUS EN CHARGE DE « AL FUND HAY SITIO » ?

Dans un clip posté par un utilisateur nooypablancho_ sur tik tokon peut le voir à Efrain Aguilar parler de la nouvelle saison de production. Dans l’audiovisuel, l’homme de la télévision a confirmé que c’était lui qui n’avait pas voulu participer à cet opus : « Je suis un ennemi des répétitions, des rediffusions… et s’il est vrai que je Ils ont proposé de le faire, j’ai refusé”il prétendait.

En ce sens, il a déclaré que son principal intérêt à l’heure actuelle est que ses nouvelles créations voient le jour : « Je préfère faire une nouvelle production que j’ai dans mon portfolio. Nous espérons qu’il obtiendra très bientôt l’autorisation de passer à l’antenne.il ajouta.

Cependant, il a clairement exprimé l’affection qu’il a pour l’équipe AFHSindiquant que: « Eux aussi, ceux qui produisent, sont mes enfants. »

@nosoypablancho_ L’ancien directeur de l’AFHS, Efraí Aguilar, nous explique en détail pourquoi il a cessé de diriger cette série populaire ♬ Horreur, suspense, étrangeté, fantôme, OVNI – Zassh

EFRAÍN AGUILAR NE VOIT PAS LA NOUVELLE SAISON DE « DANS LE FONDS IL Y A UN SITE » ?

Dans la même conversation, l’intervieweur a demandé Aguilar si tu pensais que « Il y a de la place en arrière-plan » il avait perdu son charme. En toute honnêteté, Éphraïm Il a déclaré qu’il n’avait pas vu cette neuvième saison.

« Je vous mentirais si je vous disais que je la vois, à cause de mon travail je suis très occupé. Mais je sais qu’il est en tête du classement et ça me fait très plaisir. Les qualifications sont faites par le public ou par des journalistes avertis, je serais le moins indiqué car Je leur donnerais toujours une note « très élevée » car ce sont « mes enfants »”a terminé le célèbre producteur dans un sourire.