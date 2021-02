Pourquoi Ebola est de retour en Guinée? Qu’avons-nous appris des épidémies passées?

22 févr.2021 17:14:37 IST

De nouveaux rapports d’Ebola en Guinée suscitent de l’anxiété compte tenu de l’histoire de la Épidémie en Afrique de l’Ouest de 2014-2016. Il s’agissait de la plus importante épidémie d’Ebola signalée à ce jour – 28 000 cas ont été enregistrés, dont 11 000 décès. Il est originaire de Guinée puis s’est étendu à la Sierra Leone et au Libéria. Les cas confirmés cette fois ont été signalés dans le sud-est de la Guinée à environ 800 km par la route de la capitale, Conakry, mais seulement à environ 100 km de divers points frontaliers avec le Libéria et la Côte d’Ivoire. Le problème est que le virus pourrait se propager à d’autres endroits en Guinée ainsi que dans les pays voisins s’il n’est pas rapidement contenu. Jacqueline Weyer répond aux questions sur la dernière épidémie.

Que fait-on pour empêcher de nouvelles flambées de se développer depuis 2016?

Le développement, l’évaluation et l’enregistrement d’Ebola vaccins et antiviraux ont été des activités majeures dans les années qui ont suivi l’épidémie de 2014-2016. Depuis, deux vaccins ont été pré-approuvés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et enregistré auprès de différents organismes de réglementation.

Pendant le Épidémie d’Ebola 2018-2020 en République démocratique du Congo (RDC), un certain nombre de pays de la région enregistrement national de ces produits également. Près de 50 000 personnes ont été vaccinées dans le cadre des efforts de confinement en RDC. La vaccination en anneau – la vaccination des individus dans un cercle autour des cas – avec le vaccin Ebola est un outil vital dans la prévention de la propagation de l’infection car elle produit une barrière immunitaire qui perturbe la chaîne de transmission du virus.

Pourquoi la maladie est-elle revenue?

Le cycle de transmission naturelle du virus concerne certaines espèces de chauves-souris frugivores forestières. Ceux-ci agissent comme un réservoir du virus dans la nature et ce cycle est continu, garantissant que le virus est maintenu dans la nature au fil du temps. Cependant, le virus peut se propager de son réservoir naturel soit à d’autres animaux forestiers, soit directement à l’homme pour déclencher une épidémie dans la population humaine.

Des animaux infectés par Ebola tels que des primates non humains, des singes et des antilopes ont déjà été signalés et pourraient présenter une source d’exposition pour l’homme. Par exemple, les chasseurs ou les personnes qui abattent ces animaux entrent en contact avec du sang et des tissus infectés. Mais, on pense également que des retombées peuvent se produire par contact direct de chauves-souris infectées vers l’homme. Le mécanisme exact reste à définir, mais le contact avec du sang et des tissus infectés est probablement une source d’infection.

Le virus est toujours présent dans la nature et, lorsque les circonstances le permettent, il peut passer d’une espèce à une autre.

Quelles leçons des flambées précédentes sont appliquées actuellement?

Il existe de nombreuses leçons importantes mais, sans doute, une action rapide et sûre fera la différence. Au lendemain de l’épidémie de 2014-2016, le retard apparent dans les réponses initiales était un critique majeure des efforts de réponse.

Il est essentiel de contenir l’épidémie tôt avant qu’elle ne se propage au-delà du point zéro à d’autres endroits en Guinée et aux pays voisins. Si cela se produit, des efforts de confinement plus longs et plus compliqués seront nécessaires.

Une caractéristique qui distingue cette épidémie est qu’elle se produit dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19 – qui a des soins de santé et d’autres ressources dans le monde entier sous une pression sévère.

Le soutien international a été un pilier des efforts d’endiguement en Afrique de l’Ouest, mais aussi dans la plupart des flambées d’Ebola signalées à ce jour. Le temps nous dira comment les efforts pour faire face à l’impact de la pandémie du COVID-19 sur les efforts d’endiguement d’Ebola.

La Guinée dispose-t-elle de l’infrastructure sanitaire pour gérer la maladie?

L’accès aux soins de santé en Guinée s’est légèrement amélioré au fil des ans. Mais le pays se débat avec l’une des pires infrastructures de soins de santé au monde. Les plus décès en Guinée restent associés à des maladies transmissibles, maternelles et néonatales et à des troubles nutritionnels. L’épidémie d’Ebola de 2014-2016 a galvanisé les efforts intensifiés pour améliorer les systèmes de santé dans le pays, mais les progrès sont lents.

Étant donné que l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest a pris fin il y a seulement cinq ans, on peut supposer que certaines des infrastructures qui ont été développées pendant l’épidémie demeurent et pourraient être rapidement remises en service. La «mémoire musculaire» pour la réponse de santé publique à Ebola acquise lors de la précédente épidémie en Guinée sera mise à l’épreuve dans les semaines à venir.

Quelle est la relation entre l’épidémie en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale?

Des études menées pendant et après l’épidémie de 2014-2016 montrent que le Ebolavirus du Zaïre espèce circulait dans les populations locales de chauves-souris en Afrique de l’Ouest avant l’épidémie. La similitude génomique des virus Ebola associés à l’épidémie d’Afrique de l’Ouest et des virus Ebola qui ont provoqué des flambées en Afrique centrale depuis 1976 confirme l’hypothèse que le virus s’est à un moment donné propagé de l’Afrique centrale à l’Afrique de l’Ouest.

D’autre part, lors de l’analyse des différences entre ces virus, il existe des preuves d’une évolution distincte dans l’espace et le temps. Le mécanisme exact de propagation de l’Afrique centrale à l’Afrique de l’Ouest reste incertain. Mais le transfert est plausible étant donné, par exemple, que de nombreux espèces de chauves-souris fruitières – dont certains sont impliqués comme réservoirs naturels du virus Ebola – sont migrateurs et peuvent migrer sur de grandes distances.

Des efforts sont en cours pour déterminer les séquence génomique du virus associé aux cas récemment signalés. Cela pourrait indiquer la source potentielle de l’épidémie et indiquer le lien entre ces virus associés aux cas récents et les virus qui ont circulé lors de l’épidémie précédente. Une autre considération est que les vaccins Ebola actuellement disponibles n’ont pas été testés contre des souches autres que Ebolavirus du Zaïre. L’efficacité de ces vaccins contre d’autres espèces du virus est donc incertaine.

