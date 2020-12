Pourquoi Drew Sidora a refusé «  RHOA  » Peach avant de rejoindre le casting pour la saison 13

Drew Sidora est le dernier membre de la distribution de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. le C’est tellement Raven tient une pêche pour la première fois en rejoignant Cynthia Bailey, Kenya Moore, Kandi Burruss et Porsha Williams pour la saison 13. Cependant, Sidora a un passé avec la production car elle prétend avoir été approchée à plusieurs reprises dans le passé. La nouvelle star de Bravo révèle pourquoi elle avait refusé les offres précédentes.

Drew Sidora | Drexina Nelson / Bravo

Pourquoi Drew Sidora a-t-il finalement décidé d’accepter l’offre «RHOA»?

Bien que Sidora n’apparaisse pas dans le RHOA Première de la saison 13, elle a été présentée dans l’intro de l’émission. Les fans ont eu un aperçu de la nouvelle femme au foyer à travers les bandes-annonces largement vues depuis sa sortie par Bravo. Les téléspectateurs sont ravis de voir Sidora dans l’émission interagir avec les autres femmes malgré que la star dise qu’elle «grince» de se voir à la télévision.

«Je grince des dents en me voyant à la télévision. Je ne m’étais jamais habitué à ça. Évidemment oui. Tout cela est nouveau pour moi », a-t-elle déclaré à Hollywood Life.

Sidora a expliqué qu’elle avait été approchée auparavant mais avait refusé l’offre en raison de la croissance de sa famille.

«En 2015, lorsque j’ai été approché, j’étais enceinte de mon enfant de 5 ans et mon eau s’est cassée à 28 semaines», a révélé Sidora. «J’ai été à l’hôpital pendant 5 semaines au repos au lit et je n’ai pas pu traverser Atlanta pour le faire. Je me suis dit: ‘Ce n’est pas le bon moment.’ »

Le casting de la saison 13 de «RHOA» | Drexina Nelson / Tommy Garcia / Bravo

CONNEXES: « RHOA »: Cynthia Bailey rompt enfin le silence sur Nene Leakes n’assistant pas à son mariage

Sidora a de nouveau été approchée alors qu’elle était «en train de déménager à Atlanta». À l’époque, elle a filmé avec Bailey et Marcille lors de son vernissage. Ce n’est que l’année dernière que Sidora a finalement accepté de tenir une pêche.

«Quand l’occasion s’est présentée une troisième fois, je me suis dit: ‘OK, mon Dieu. Qu’est-ce que tu essaies de me dire? »Ajouta Sidora. «J’avais l’impression qu’à ce moment de ma vie, j’ai vécu tellement de choses. Faire différents films et filmer différentes émissions de télévision, ma nature et d’où je viens, je n’ai jamais l’occasion de me montrer et de me partager. Les gens ne voient pas que je suis humain comme tout le monde.

Drew Sidora était nerveux

Entrer dans un groupe de femmes qui ont noué des amitiés n’est pas une tâche facile. Les dames de la série se connaissent depuis de nombreuses années et c’était angoissant pour Sidora. Cependant, elle a dit qu’elle avait eu un début agréable avec le RHOA cast comme ils étaient tous accueillants.

«Toutes les dames, nous sommes vraiment accueillantes. Au début, j’étais choqué parce que j’étais nerveux », a déclaré Sidora à Us Weekly dans une interview. «Marlo [Hampton] et j’ai très bien réussi. Elle était juste très authentique. Nous avons eu beaucoup de relations, évidemment.

Drew Sidora | Drexina Nelson / Bravo

CONNEXES: ‘RHOA’: Eva Marcille abandonne sa querelle avec Nene Leakes, ‘Roots for Her’ après la sortie de ‘Housewives’

«Porsha, c’est ma voisine», a-t-elle ajouté. «Nos enfants jouent, donc c’était bien. Parce que je suis comme, tu sais, nous sommes nouveaux en ville. Donc, ma fille a eu un ami dès le départ. C’était génial. »

Les fans peuvent s’attendre à voir plus de Sidora dans les prochains épisodes de la série télé-réalité Bravo.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche soir à 20 h HE sur Bravo.