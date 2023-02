Pourquoi Dragon Ball ne fait pas partie des 3 grands anime et qui sont ceux des dernières décennies

Bien que l’industrie de l’anime et du manga ait vu la publication de nombreuses histoires au fil des ans, il existe des franchises plus importantes que d’autres, trois d’entre elles étant les plus influentes de toute l’histoire, également connues sous le nom de trois grands du manga.

Bien que, lorsque l’on pense à de grandes franchises d’anime rapides, » Dragon Ball » puisse venir à l’esprit, la réalité est que l’histoire créée par Akira Toriyama L’anime n’appartient pas à ces 3 grands. Le terme Big Three a été créé pour désigner les trois franchises les plus importantes du magazine. Saut Shōnen dans les années 2000, étant ceux qui ont reçu un traitement spécial par les éditeurs du magazine.

Parmi les trois grands de l’anime sont »une pièce », »Naruto » et »eau de Javel ». Ces trois œuvres, créées par les mangakas Eichiro Oda, Masashi Kishimoto et Tite Kubo, sont ceux qui ont dominé sans interruption les ventes du magazine. Malgré sa popularité, »Dragon Ball » n’a jamais connu le succès des mangas précédents, il n’appartient donc pas aux Trois Grands.

Ici en Amérique latine, » Dragon Ball » est l’une des franchises les plus populaires et les plus réussies de tous les temps, grands et petits étant des fans d’anime. Cependant, ce succès ne s’est pas réalisé de la même manière au Japon.

Alors que ces dernières années, il y a eu une tentative de penser à un nouveau Big Three, puisque »Naruto » et »Bleach » sont déjà terminés, cela a été une tâche difficile, car pour le moment il n’y a pas de franchise qui atteint le top niveau des trois grands anime de tous les temps.

De plus, maintenant, les mangakas ont plus de contrôle sur leur travail et Shueisha a remarqué qu’il n’est pas nécessaire d’exploiter les histoires pendant tant d’années pour les faire fonctionner, il favorise donc le lancement de nouvelles franchises qui peuvent prendre le relais au fur et à mesure de leurs sorties. .

Même les Big Three étaient un problème pour l’industrie du manga, car après la fin de »Naruto » et »Bleach » il n’y avait pas d’autre manga qui pouvait servir de soulagement pour leur départ, car en raison de leur trajectoire étendue, le les lecteurs n’avaient pas l’intérêt d’explorer de nouvelles histoires.