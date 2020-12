Pourquoi Dolly Parton se réveille à 3 heures du matin tous les jours

Dolly Parton est une chanteuse, compositrice, actrice, auteur et l’un des visages les plus reconnaissables de la musique country. Elle travaille dans l’entreprise depuis plus de 50 ans et ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt.

Parton a récemment parlé de sa routine matinale et a surpris certains fans lorsqu’elle a déclaré qu’elle se réveillait à 3 heures du matin. Voici pourquoi la reine du pays se lève aussi tôt chaque jour.

Dolly Parton | 2020 Billboard Women In Music / Getty Images pour Billboard

Dolly Parton révèle qu’elle ne dort pas beaucoup

Le 7 décembre 2020, Parton a interviewé RuPaul Charles pour Marie Claire. L’artiste «Jolene» a expliqué au RuPaul’s Course de dragsters l’hôte qu’elle ne dort pas beaucoup chaque nuit et ne passe généralement que trois à cinq heures.

«Je n’ai pas besoin de beaucoup de sommeil», a-t-elle déclaré. «Trois à cinq heures sur lesquelles je peux travailler. J’aime avoir cinq heures. Mais en général, j’ai entre trois et cinq ans. Mais généralement, si je suis au travail, je vais faire une petite sieste. Parton a ajouté qu’elle était «une très, très, très lève-tôt».

Alors à quelle heure le 9 à 5 star se lever?

«Je suis toujours, presque toujours debout vers 3 heures du matin», a-t-elle noté.

CONNEXES: Dolly Parton a « pleuré toute la nuit » après avoir refusé la demande d’Elvis Presley quand il voulait la rencontrer

Pourquoi elle se lève à 3 heures du matin

Dolly Parton | 2020 Billboard Women In Music / Getty Images pour Billboard

Parton a également expliqué pourquoi elle se lève à ce moment-là et ce qu’elle fait dès qu’elle se lève.

«Je fais certains de mes meilleurs travaux spirituels, certains de mes meilleurs écrits, et certains de mes travaux commerciaux – appels et lettres que j’écris ou autre – entre 3 h et 7 h», a-t-elle révélé. «Je fais plus de travail pendant cette petite période de temps où le monde est calme, les énergies sont en baisse et je me sens juste comme un agriculteur. Ils disent que le lève-tôt attrape le ver. Eh bien, ils ont aussi beaucoup de bonnes idées. »

Parton a poursuivi: «Je suis une personne très spirituelle. Chaque jour, avant de faire quoi que ce soit, je me réveille et je remercie Dieu pour la nuit et je lui demande de bénir la journée et de faire sortir toutes les bonnes choses… toutes les mauvaises personnes de ma vie et d’apporter toutes les bonnes choses. Et juste pour me guider, conduis-moi. Et je prie toujours qu’il me laisse élever l’humanité et Le glorifier.

CONNEXES: C’est pourquoi Kris Jenner se réveille à 4h30 tous les matins

Parton cuisine en talons tous les matins

Dolly Parton | Terry Wyatt / Getty Images

Une autre chose que la superstar du pays fait le matin est de préparer le petit-déjeuner pour elle et son mari, Carl Dean. Ce n’est un secret pour personne que Parton connaît son chemin dans une cuisine. Elle a même écrit un livre de cuisine intitulé Dolly’s Dixie Fixin’s: Amour, rire et beaucoup de bonne nourriture.

« [This morning] J’ai fait des galettes de saucisse, et j’ai fait des biscuits et j’ai fait de la sauce au lait », a-t-elle dit à RuPaul. «Maintenant, je ne peux pas manger comme ça tout le temps, mais j’aime le manger quand je le fais.

Elle a ensuite révélé: «Je porte des talons hauts la plupart du temps. Ils ne sont pas toujours aussi hauts que ceux que je porte pour le spectacle. Mais je suis petit. Je suis petit. Et je dois porter des talons pour atteindre mes armoires. Mais j’aime toujours porter les chaussures aussi, et je me sens plus comme moi. Mais je peux descendre, cependant. Je suis à l’aise dans ma propre peau; Je suis à l’aise avec mon image. Je m’habille plus pour moi que pour quelqu’un d’autre.

CONNEXES: Recette de poulet frit Dolly Parton que vous pouvez préparer à la maison