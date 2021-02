Pourquoi Diego Boneta n’a pas parlé avec Luis Miguel depuis la première saison de la série

Diego Boneta il a une longue carrière d’acteur depuis sa première apparition en 2002 dans l’émission de téléréalité Code FAMA Cependant, il n’a pas atteint la notoriété internationale avant de jouer Luis Miguel dans la célèbre série Netflix.. L’acteur a été félicité pour son travail et l’une des clés de sa préparation a été la rencontre qu’il a eue avec le chanteur avant la première. En vue de la deuxième saison, le Mexicain a reconnu qu’il n’avait plus parlé au Soleil du Mexique et en a expliqué la raison. De quoi s’agit-il?

La star de 30 ans reprendra son rôle le plus connu le 18 avril, lors de la sortie des nouveaux épisodes de la série. Après la première saison en 2018, Boneta a fait un saut qualitatif dans sa vie: a obtenu un emploi dans sept films et a reçu le Seguso Award au Festival international du film de Venise du meilleur jeune acteur en 2020.







L’acteur a accordé une interview au Magazine Who et a partagé ses sentiments concernant la poursuite du succès de Netflix: « Ce que j’aime le plus dans cette nouvelle saison, c’est que vous allez voir un Luis Miguel plus humain que dans la précédente. J’espère que les gens seront aussi heureux que nous après avoir tourné cette deuxième saison parce que la vérité est que je pense que nous l’avons fait. quelque chose de très spécial et différent « .

Pourquoi Diego Boneta n’a-t-il pas parlé à Luis Miguel depuis la première saison de la série Netflix?

L’interprète et Luis Miguel entretiennent de bonnes relations depuis qu’ils se sont réunis avant la première de la série. Cependant, ils ne se sont pas revus et l’acteur a donné les raisons. « Cette fois, nous ne pouvions pas nous voir à cause de la pandémie, cela ne pouvait pas arriver. Mais après le temps que nous avons passé ensemble avant la première saison, j’ai senti que ce n’était pas nécessaire parce que nous avons également parlé de diverses choses qui ont suivi. », Tenu.

Diego Boneta et César Bordón pendant le tournage de Luis Miguel (@NetflixLA)



En avant-première du tournage, Boneta a profité du temps pour travailler sur les détails car jouer au Soleil du Mexique en tant que jeune homme et adulte signifiait « le plus grand défi » de sa carrière. « Je suis allé en Espagne pour m’entraîner avec mon professeur de théâtre, Juan Carlos Corazza. Il m’a bien aidé à différencier le jeune Luis Miguel de l’adulte. Que ce n’était pas seulement du maquillage. La corporalité, la voix, les gestes de l’un et de l’autre . Luis Miguel est un personnage très exigeant à tous égards. Par exemple: je devais avoir un poids qui pourrait fonctionner pour les deux personnages « , a rappelé l’acteur.

Enfin, il a reconnu que la série ressentira le départ du casting d’Óscar Janeada, mais a indiqué que le personnage de Luis Rey est « présent parce qu’il a laissé un fort impact sur Luis Miguel ». Pour le protagoniste de New Order, « ce qu’il a fait avec le personnage de Luis Rey était emblématique » et il n’y aura pas « moyen de fournir cela ».