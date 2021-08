Pourquoi diable les joueurs de GTA Online tournent-ils en rond ?

Il y a tellement de choses à faire dans GTA Online ces jours-ci que vous pourriez y jouer confortablement pour le reste de votre vie et ne pas déverrouiller tout ce qu’il a à offrir. Cela n’empêche pas certains joueurs industrieux d’attacher des élastiques à leurs sticks analogiques DualShock 4 afin de broyer Tuner RP dans le nouveau Rencontre de voitures LS.

Voici le problème : la mise à jour de Los Santos Tuners ajoute une toute nouvelle barre de progression avec 1 000 niveaux. Il y a des produits cosmétiques vraiment cool derrière ces rangs, y compris de nouveaux vêtements et des modifications de voiture. Cependant, la seule façon de le gagner est de participer à la nouvelle série Street Race, d’essayer des véhicules sur le parking et, bien, de se promener beaucoup dans le LS Car Meet.

Étant donné que 15 minutes d’inactivité vous feront démarrer à partir d’un lobby GTA Online, les joueurs sournois ont compris que s’ils scotchaient leurs contrôleurs, ils pouvaient continuer à moudre Tuner RP même lorsqu’ils étaient loin de leur console. Le résultat, bien sûr, est tout à fait bizarre – surtout lorsque vous vous retrouvez dans un hall rempli de gens qui tournent en rond.

Rockstar a dû prédire que les joueurs auraient recours à ces tactiques lors de la conception du nouvel espace social, et bien que la préoccupation environnementale soit légitime, l’éditeur verra probablement cela comme une victoire alors que ses mesures de rétention des joueurs augmentent. Si vous souhaitez montrer du doigt et rire des gens qui tournent en rond, vous pouvez découvrir Comment trouver la voiture LS Rencontrer et devenir membre dans notre Guide en ligne de GTA.